Voces mendocinas que quieren un Gardel

Los premios Gardel 2017, entregados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), tienen en las voces de Giannina Giunta y Mike Amigorena a sus representantes mendocinos. En el caso de Amigorena, este es el tercer año en que está nominado, en 2014 y 2016 fue con la banda MOX y este año con Amántico, su disco solista, en la categoría mejor álbum artista romántico–melódico.





Los galardones se entregarán en dos espacios diferentes: en el teatro Ópera, bajo la conducción de Gabriela Radice, y en el Gran Rex, con Lalo Mir y Maju Lozano como anfitriones de la noche.





El más nominado en esta ocasión ha sido Abel Pintos , con 11 candidaturas, entre ellas las de mejor álbum y mejor canción.





El caso de Giannina Giunta es muy singular. Esta mendocina, que partió muy pequeña con su familia –todos músicos– a Buenos Aires, tiene una destacada presencia en la escena musical argentina.





Ha trabajado en televisión, comedia musical, teatro, music hall, café concert, con artistas reconocidos como Flavio Mendoza , Susana Giménez, Nacha Guevara, Cacho Castaña, Axel, Miranda, Valeria Lynch, Pimpinela, entre muchos otros, y ahora busca llevarse el Gardel en la categoría mejor álbum nuevo artista de tango por su segundo disco como solista, Tango energy.





Diario UNO habló con la cantante sobre este trabajo nominado y sus expectativas para este prometedor año.





–¿"Tango energy" es un homenaje a tu abuelo, el cantante y compositor mendocino Antonio del Pino?

–Fue inspirado en él, en Antonio Parafioriti (del Pino era su nombre artístico), porque mi abuelo siempre quería que llegara al tango, que siempre estuvo en la familia. Siempre me decía que cantara este género y ahora se dio. Después de su fallecimiento, cuando me propusieron grabar algo aspiré directamente al tango y en este disco hay un tema de él que se llama Me muero por tu amor, dedicado a mi abuela y que siempre lo cantaba. El me contaba que apenas la conoció se enamoró y en el tango habla de eso. Fue grabado en sus discos y ahora en el mío.





–Debe ser muy significativo para vos cantarlo...

–Sí, por supuesto. Mi abuelo fue un gran cantante de tangos, con un gran legado musical familiar, por ejemplo mi mamá, Liliana Parafioriti, cantante que hace tangos de él también. Este último trabajo mío está sonando mucho en Buenos Aires y en el exterior. Es muy lindo poder hacerle un homenaje a mi abuelo con su música, con sus tangos. Por eso sería un sueño ganar este premio Gardel. Imaginate que mi abuelo, que lo admiraba tanto, falleció el mismo día que él, la misma fecha, así que sería un homenaje perfecto.





–¿Por qué demoraste en llegar al tango?

–He tratado de ser una artista versátil, de hacer todos los géneros musicales, pero siempre dejaba al tango para más adelante. Es más, los tangueros me decían que para cantar bien este género hay que vivir más. Yo era chica, lo cantaba, le ponía toda la garra, pero recibía ese tipo de comentarios, incluso de mi abuelo. Esperé el momento y fue este, para dedicárselo a él, con unos arreglos musicales interesantes, diferentes, no electrónicos, con un poco de jazz.





–Con una familia de músicos, ¿alguno de ellos participó en este disco?

– Mi papá, Oscar Eduardo, que es contrabajista y ha tocado junto con grandes como Horacio Salgán, y mi tío Sebastián ha sido el arreglador musical de gran parte del disco. Es concertista de piano y fue director musical de Sandro durante 25 años. Mi hermano Oscar en batería, ícono de nuestro país en jazz; mi hermana Antonella, compositora y cantante, actualmente corista y tecladista de Lali Espósito, y mi mamá, Liliana, cantante, actriz y música de gran trayectoria, quien fue mi coach en este disco.





–¿No hay un proyecto de que vengan todos juntos a presentarse en Mendoza?

–Sería ideal. Allá tenemos la casa de mi abuela, familia... Nos gustaría brindarlo, sería muy lindo. En Buenos Aires hemos hecho presentaciones en familia, sería cuestión de poner una fecha en un teatro de Mendoza y listo.





–¿Cómo hiciste la selección de los temas del CD?

–Elegí lo que siempre canté, lo que más me gusta, que es algo de Astor Piazzolla, tangos clásicos, milongas como Se dice de mí, popularizado por Tita Merello, que hago desde un lugar muy actoral.





–En esa veta te sirve la experiencia en los escenarios...

–Como soy actriz, cantante y bailarina, lo puedo hacer desde este lugar más teatral. Esa milonga en particular a veces la canto con peluca, con algún atuendo que me dé más glamour de diva, o como una mujer de antes, y actuarlo como yo interpreto la letra, no copiando a la gran Tita, sino poniéndole mi impronta, pero con esa cosa arrabalera que requiere la canción. Hay un poco de eso, milonga llevada a un estilo muy roquero y con un poco de candombe. También hay tangos clásicos como Dos extraños, Sur, Tinta roja, El corazón mirando al sur, de Astor Piazzolla, como Yo soy María, que es un tango que por ahí no es tan escuchado y tiene una letra muy fuerte, muy femenina y que me permite hacer algo muy propio. El videoclip lo hicimos con este tema. He podido mezclar lo teatral, lo musical, con esta pasión que yo tengo y por eso se llama Tango energy, porque este disco tiene mucha energía.





–¿Tenés planes en Buenos Aires para las vacaciones de invierno?

–El año pasado estrenamos Tierra de Oz, un musical infantil con Laurita Fernández (ShowMatch). Este año lo vamos a volver a hacer, pero creo que no con ella, sino con otra protagonista. Yo soy la antagonista, la mala, una bruja extravagante, con un vestuario muy lindo. No es una bruja afeada, sino histriónica, pícara y graciosa.