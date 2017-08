Video de Pink Floyd con Frank Zappa de invitado

A casi medio siglo de haberse producido, se filtró en las redes sociales un video en el que la banda inglesa Pink Floyd interpreta su tema "Interstellar Overdrive" con Frank Zappa de invitado, un encuentro ocurrido en "The Actuel Rock Festival", llevado a cabo en octubre de 1969, en Bélgica.



Se trata de una cinta filmada por los directores Jerome Laperrousaz y Jean-Noel Roy, quienes nunca pudieron publicarla por la negativa de los propios músicos.



En la actuación de alrededor de diez minutos, el genial guitarrista estadounidense aporta sus conocimientos de música contemporánea a la psicodélica pieza que el grupo inglés grabó en su disco "The piper at the gates", de 1967.









Esta unión se produjo en el marco de una suerte de réplica europea al famoso Festival de Woodstock, que debía llevarse a cabo en Francia pero se trasladó a Bélgica, ante el temor de los organizadores a que se repitan las protestas ocurridas un año antes en París , conocidas como el "Mayo Francés".

La presencia de Zappa en el "The Actuel Rock Festival", celebrado en el mes de octubre, se produjo de manera casi accidental, debido a que no había concurrido para ofrecer alguna actuación, sino como acompañante de su amigo, el músico Captain Beefheart.





Sin embargo, su figura resultó un atractivo para varios artistas que lo invitaron a que subiera al escenario, tal el caso del cuarteto inglés que, hacía poco tiempo, había suplantado a su guitarrista y fundador Syd Barrett por David Gilmour.