Verano a puro rock para tres bandas mendocinas

Perras on the Beach y Usted Señálemelo, bandas mendocinas que comparten varios de sus integrantes, tendrán un comienzo de año realmente promisorio, con presentaciones en varias ciudades del país.





Simón Saieg, cantante del quinteto Perras on the Beach, cuenta que el origen de este grupo (surgido en 2015) se basa en relaciones de familia y de amistad.





"Juan, que es el cantante de Usted Señálemelo, es mi hermano mayor. Al principio, empezamos a probar sonidos nuevos y solo éramos Lucca Beguerie (baterista de Usted Señálemelo) y yo. Él grabó todos los instrumentos (bajo, guitarra y batería) y me pidió que hiciera la letra de un tema. Lo grabamos, lo subimos a internet y ahí mismo decidimos formar esta banda", recuerda el músico de 19 años que es la voz de Perras on the Beach y además, toca la guitarra criolla que heredó de su abuelo.





Luego, el dúo decidió sumar a Gabriel Orozco, pero intercambiando los instrumentos que él y Lucca tocan en Usted Señálemelo: Gabriel tocaría la batería en lugar de la guitarra y Lucca la guitarra en lugar de la batería. El quinteto se completó con Juan Saieg, que aquí no canta, sino que toca el teclado, y Bruno Beguerie (que tiene 16 años y es hermano de Lucca) en el bajo.





Gira de amigos y familia

Las dos bandas, junto a la agrupación lujanina Las Cosas Que Pasan (lidera Leandro Pezzutti), estarán los días 20 y 21 de este mes, en un festival de artistas indie en San Martín de los Andes, llamado El Primer Color, que se realiza en Neuquén y cuyo eje está puesto en la música emergente.





Luego realizarán algunas fechas en la ciudad de Bariloche y están cerrando otras en Buenos Aires y Carlos Paz.





En tanto que el mes que viene, más precisamente el lunes 27 de febrero, Perras on the Beach y Usted Señalemelo serán parte de la grilla del Cosquín Rock, el legendario encuentro rockero que se realiza Córdoba desde 2001.





Ambos grupos fueron convocados para tocar en el escenario Quilmes Garage.





Perras on the Beach girará con su disco debut, que tiene ocho temas y fue lanzando el año pasado a través de la web, y algunas canciones nuevas, mientras que los Usted Señálemelo presentarán canciones de su CD homónimo y algunas composiciones que formarán parte de su segundo disco, a editarse este año.