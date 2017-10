Una semana de visitas internacionales

En Mendoza comienza la cuenta regresiva para recibir a dos de los espectáculos más esperados del año. Con un día de diferencia, el jueves y viernes próximos las instalaciones del Arena Maipú Stadiun se colmarán de hits para beneplácito de los asistentes.





El jueves 26 es la fecha pautada para que el afamado cuarteto vocal británico Il Divo despliegue su set list romántico con varios de sus más coreados temas, como Unbreak My Heart (Regresa a mí), Hallelujah (Aleluya) o I Will Always Love You (Siempre te amaré).





El grupo multiplatino dedicado a la música clásica y vocal, que saltó a la fama a principios del 2000, aterriza en nuestra provincia en el marco de su nueva gira mundial, a la que titulan "A night with the best of Il Divo" (Una noche con lo mejor de Il Divo).





Carlos Marín, Urs Buhler, David Miller y Sébastien Izambard se embarcaron en este tour por América del Norte y Sudamérica el 30 de agosto pasado, con paradas en una veintena de ciudades. Ya visitaron Chile, Perú, Uruguay y Paraguay.





"Estamos muy emocionados de tener la oportunidad de traer nuestros mejores éxitos a la Argentina", manifestó David Miller. "¡Lo estamos llevando de nuevo a lo básico y alimentando nuestro programa con las canciones que nuestros fans aman! Va a ser una noche para recordar", completó.





El cuarteto internacional ha logrado un éxito sin precedentes en todo el mundo, con 30 millones de ventas de álbumes, más de 50 discos número uno, 160 premios de oro y platino en más de 33 países y cuatro giras mundiales.





Y nos dieron las 10 mostrará en vivo algunas de las canciones de su más reciente disco: Lo niego todo. El tramo argentino de su tour ha sufrido modificaciones debido a un problema de salud del artista, sin embargo la fecha de Mendoza está confirmada y casi todas las localidades vendidas. El viernes 27, en tanto, vuelve a pisar la región el reconocido cantautor español Joaquín Sabina . Tras una larga ausencia, el autor de éxitos comomostrará en vivo algunas de las canciones de su más reciente disco:. El tramo argentino de su tour ha sufrido modificaciones debido a un problema de salud del artista, sin embargo la fecha de Mendoza está confirmada y casi todas las localidades vendidas.





Sabina es una figura clave de la música de las tres últimas décadas, en las que ha desarrollado una prolífica carrera que incluye trabajos tan memorables como 19 días y 500 noches, que alcanzó 17 discos de Platino.





En total, ha publicado 17 álbumes de estudio, cinco en directo y tres recopilatorios, que suman unas ventas superiores a los 10 millones de discos. Ha compuesto para artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro y Miguel Ríos, y publicado varios libros de poemas.





Il Divo

Cuándo: jueves 26 a las 21.30 Dónde: Arena Maipú Stadium (Civit y Maza, Maipú) Entradas: de $700 a $2.500, según la ubicación





il-divo-5753_0.jpg Il Divo il-divo.jpg Nuevo tour. "A night with the best of Il Divo" es la gira que trae el cuarteto inglés al Arena.



Joaquín Sabina

Cuándo: viernes 27 a las 21.30

Dónde: Arena Maipú Stadium (Civit y Maza, Maipú) Entradas: de $800 a $2.700, según la ubicación