Un Rolling Stone reveló que tuvo cáncer de pulmón

El segundo guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, de 70 años, fue operado en mayo pasado de un cáncer de pulmón, reveló en una entrevista publicada este domingo en un suplemento del semanario británico The Mail on Sunday.



El tumor fue descubierto durante un examen rutinario, explica en esta entrevista realizada con motivo de la publicación del libro "Ronnie Wood: Artist", dedicado a los centenares de dibujos y pinturas realizados por el músico en los últimos 50 años.



El médico "regresó anunciando que tenía esta supernova ardiendo en mi pulmón izquierdo", dijo, y mencionó también la angustiosa espera de los resultados de los análisis posteriores para determinar si el tumor se había propagado.



"Hubo una semana en la que todo pendía de un hilo", cuenta. "Podría haber sido el final, el momento de decir adiós. Nunca se sabe lo que puede pasar", agrega Ronnie Wood, quien asegura que, independientemente de los resultados, nunca hubiera aceptado someterse a quimioterapia.



"Este pelo no se iba a ir a ningún lado", afirma.



Finalmente le comunicaron que el cáncer no se había propagado y se sometió a una operación de urgencia. "Todo va bien ahora (...) Lo trataron suficientemente pronto", explica.



"Tuve mucha suerte", confiesa Ronnie Wood, quien dejó de fumar el año pasado, una semana antes del nacimiento de sus gemelas Gracie Jane y Alice Rose.



El guitarrista reconoce también que el diagnóstico no le sorprendió, después de una vida marcada por numerosos excesos. "No debería estar aquí", dijo. Pero "siempre he tenido un ángel de la guarda super fuerte para velar sobre mí".



Más calmado, Ronnie Wood, casado con la productora teatral Sally Humphreys, de 39 años, disfruta hoy cocinando, cuidando de sus hijas y viendo series de televisión, cuando no está de gira, relata el Mail.



Wood se unió a los Rolling Stones en 1975 en reemplazo de Mick Taylor, que ya había sucedido a Brian Jones en 1969.