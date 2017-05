"Erasure" acaba de sacar del horno su decimoséptimo álbum y se llama "World Be Gone". La canción que titula el disco, es una producción down tempo que evoca los inicios del dúo british.





Vince Clarke, el 50 % del combo, declaró que "el clima político actual inspira muchas ideas" y Andy Bell afirmó que "hay una corriente de opinión latente y que la gente está despertando poco a poco".

"World Be Gone" fue compuesto, interpretado y producido por "Erasure", y mezclado por Matty Green, está disponible en CD, vinilo y edición limitada en vinilo naranja.





Recordemos que luego de la separación del efímero grupo de synth pop "Yazoo", el ex "Depeche Mode" "Vince Clarke" formó "Erasure" en 1985. Andy Bell es la otra mitad de "Erasure", uno de los primeros intérpretes de música pop abiertamente gay. La voz aguda y punzante de Bell y su exagerado sentido teatral, se convirtieron en la imagen que definió a la banda. En su Gran Bretaña natal, el combo de synthpop fue exitoso desde el comienzo y ha perdurado en el tiempo con el pasar de las décadas.





