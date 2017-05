Los rulos al viento y Hair Metal , el 15 de mayo de 1987, justo 30 años atrás , se lanzaba el álbum de Motley Crue: Girls, Girls, Girls, aquel fue el cuarto trabajo de esta banda estadounidense de glam metal , un disco que incorporaba un poco más de blues que los discos anteriores.

Existe una controversia sobre si este álbum llegó o no al puesto número uno en el listado Billboard de Estados Unidos: por que en la semana en que se pensó que Girls, Girls, Girls sería el primero en la tabla, el álbum Whitney, el segundo de Whitney Houston, entró en el puesto número uno.





El tercer sencillo del álbum, You're All I Need, también causó controversia, porque, a pesar de ser una balada "romántica", la letra cuenta la historia de un asesinato. Además, para la gira de este álbum, se eligió a la banda nueva en aquel momento, y no eran otros que los Guns N' Roses , quienes en aquel momento actuaban como teloneros de los en ese momento famosos y consagrados Motley Cru, obvio, fue una gira alocada, y entre muchas cosas, Nikki Sixx, el bajista y principal escritor de éxitos del grupo, sufrió una sobredosis.