Un adelanto del nuevo disco de Depeche Mode

Tal como se anunció en los últimos días, la banda inglesa Depeche Mode hizo su regreso a la escena musical lanzando este viernes el primer single de su nuevo disco. El tema lleva por título Where's The Revolution, y se trata del primer corte del álbum Spirit, cuyo lanzamiento se espera para este 17 de marzo.



El material elaborado por los músicos Martin Gore, Dave Gahan y Andrew Fletcher, llega luego de Delta Machine, liberado en 2013, y contó con la producción de James Ford, de Simian Mobile Disco, que trabaja junto a Foals, Florence and the Machine y Arctic Monkeys.



Entrevistado por revista Rolling Stone, el vocalista David Gahan habló de las motivaciones de este disco. "Llamamos al álbum Spirit porque es como'¿Dónde se ha ido el espíritu?' o '¿Dónde está el espíritu de la humanidad?'", explicó el cantante.



A su vez, Gahan se refirió a la influencia ejercida por la contingencia, y cómo las elecciones presidenciales de Estados Unidos incidieron en este trabajo. "Estamos viviendo en un momento de real cambio. A medida que envejezco, las cosas que suceden en el mundo me afectan más. Pienso en mis hijos y dentro de lo que están creciendo. Mi hija, Rosie, se vio profundamente afectada por la elección el año pasado. ... Ella sólo sollozaba, y yo estaba como, 'Wow'", señaló a dicho medio. "Martin (Gore) y yo vivimos en Estados Unidos, por lo que los dos estamos muy afectados por lo que sucede", agregó.



Sin embargo, el material también quedó marcado por otras influencias, como la de David Bowie, fallecido en enero de 2016. Sobre todo en el tema Cover Me, que habla sobre un hombre que viaja a otro planeta para terminar descubriendo que es similar a la tierra, a modo de Starman. "Cuando murió Bowie, los dos (con Gore) no sabíamos qué hacer con eso. Hubo una íntima conexión allí. Fue una gran pérdida", reconoció el músico, quien no solo tenía encuentros con el Duque blanco en reuniones artísticas, sino que además en la escuela donde ambos tienen inscritas a sus hijas. A pesar de eso, lamentó: "Nunca le dije lo mucho que su música ha significado para mí y sigue significando para mí".



En octubre pasado, la banda inglesa confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum y las primeras fechas del Global Spirit Tour, gira que partirá el 5 de mayo en Estocolmo y contará con 32 conciertos en 21 países de Europa. Al mismo tiempo, la agrupación confirmó su paso por Norte y Sudamérica, lo que se concretaría en el segundo semestre de 2017.



