U2 en plan dance de la mano de Kygo

Ya está disponible en tiendas digitales "U2 vs Kygo You're The Best Thing About Me", la remezcla realizada por el DJ y productor noruego Kygo sobre el single que el grupo irlandés estrenó en su versión original el pasado 6 de septiembre.





u2kygo1



You're The Best Thing About Me es el primer single del esperado nuevo álbum de U2, Songs Of Experience, el que será el decimocuarto trabajo en la extensa trayectoria de los irlandeses, y es un complemento del lanzamiento que hicieran en 2014: Songs Of Innocence.





Esta remezcla pone a los viejitos U2 en onda EDM y los acerca a la electrónica que más vende en este momento. Y parece que la historia de esta remezcla viene de lejos, porque el Dj y productor noruego Kygo sorprendió en agosto de 2016, estrenando durante una actuación en el festival Bergenhus Castle & Fortress de Bergen (Noruega), un tema inédito con la voz de Bono.





Aquel tema en cuestión se titulaba You're the best thing y, por supuesto, fue registrado en infinidad de teléfonos que rápidamente difundieron lo que parecía una nueva canción de U2. Y así era y se ha terminado confirmando un año después. Cuando el pasado 6 de septiembre, la banda irlandesa estrenó oficialmente su propio: "You're the best thing about me", como primer single de su nuevo disco, Songs of Experience, muchos fans se acordaron de aquella irrupción de Kygo y compararon ambas versiones. Así las cosas, comparemos ambas versiones, la de Kygo aportando su sabiduría EDM, género en el que es toda una eminencia, por lo que ha transformado al track en una revisión refrescante y contemporánea, para bailar el nuevo single de U2, y la original.