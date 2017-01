U2 anunció una gira por los 30 años de "The Joshua Tree"

El tour se iniciará el 12 de mayo en la ciudad canadiense de Vancouver y concluirá el 1 de agosto en la capital belga, Bruselas, en tanto que en Estados Unidos pasará por Seattle, Los Ángeles, Dallas, Chicago, Houston, Boston, Miami y Washington, entre otros lugares, informó la agencia EFE.



En territorio norteamericano, la banda contará con Mumford & Sons, One Republic y The Lumineers como teloneros, mientras que en Europa lo hará el grupo liderado por el ex Oasis, Noel Gallagher's High Flying Birds.



"Recientemente volví a escuchar el disco por primera vez en casi 30 años y me pareció que era casi una ópera", dijo el cantante y líder del grupo, Bono, a través de un comunicado.



Y añadió: "Encierra muchas emociones que considero actuales, sobre el amor, la pérdida, los sueños rotos, la búsqueda del olvido".



A pesar de que el disco contiene muchas canciones que U2 aún interpreta en vivo, en esta ocasión se recreará el álbum completo y se respetará el orden original de los temas.



Respecto a las composiciones de ese álbum, el guitarrista The Edge las calificó como "relevantes y proféticas de los tiempos que vivimos".



"Hemos completado un círculo desde que las canciones del disco fueron escritas, con turbulencias en todo el mundo, el alzamiento de las políticas de extrema derecha y derechos humanos fundamentales en riesgo", indicó.



"The Joshua Tree" salió a la venta en agosto de 1987 y se convirtió en el primer éxito de la banda en Estados Unidos, además de liderar los rankings europeos, con más de 25 millones de copias vendidas.

