U2 anunció disco nuevo y gira

El vídeo, de 37 segundos de duración, es de lo más navideño, aunque en él los integrantes de la banda no precisan el día de salida del nuevo material "Songs of experience", que retoma su trabajo lanzado en 2014 y titulado "Songs of innocence".



La prensa británica especula con que la gira comenzará a fines de marzo en Estados Unidos y pasará más tarde por Europa, aunque habrá que esperar unos días para conocer las citas.



"El Árbol de Joshua" convirtió a U2 en una mega banda con un éxito descomunal con 28 millones de discos vendidos hasta la fecha y con una serie de hits como "With Or Without You", "Where The Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I'm Looking For".



El disco lo produjo la dupla compuesta por Daniel Lanois y Brian Eno e intrudjo a U2 en el cancionero de la musica americana, una línea que se profundizo en el álbum siguiente "Rattle and hum" y la revista Rolling Stone lo coloco en el puesto 26 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.





El grupo irlandés U2 anunció, mediante un video en su cuenta de twitter, que en el 2017 lanzarán un nuevo álbum y tienen pensado realizar una gira por el 30 aniversario de la salida de su exitoso disco "The Joshua Tree".