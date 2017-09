Tributo a Queen, de Mendoza a Japón

Son iguales. Su recreación es perfecta. La resurrección se cumple con ellos sobre el escenario. Porque habrá miles de bandas que tributen a Queen, pero como lo hacen ellos, ninguna. Y esto en boca hasta de los propios sobrevivientes del grupo británico.





Dios Salve a la Reina inició su 2017 con nuevo espectáculo, Don't stop me now, que lo lleva a más de 25 países en todo el mundo y por primera vez a los festivales más prestigiosos junto con artistas como Europe, The Cult y Aerosmith.





Dios Salve a la Reina - Bohemian Rhapsody [HD] live vivo



Con ese mismo show se presenta esta noche en el auditorio Bustelo, para beneplácito de sus fans mendocinos.





Dios Salve a la Reina celebra la creación de un nuevo concepto en shows, esta vez orientado para los espacios masivos, donde propone una recorrida sin respiro por la carrera de Queen, desde 1973 a 1995, con temas para emocionarse sin pausa.





Dios-Salve-a-la-Reina2.jpg



Consagrada como nunca antes en sus casi 20 años de carrera, la agrupación acaba de compartir escenarios con artistas de la magnitud de Aerosmith y tocar para públicos diversos llevando la música de Queen a las masas.





Su nueva gira mundial destaca nuevos territorios como Alemania, además de festivales para 50 mil personas donde comparten escenarios con grandes artistas internacionales, o incluso en algunos casos cerrando el escenario principal, tal como ocurrió en julio pasado en el Rock Fest de Barcelona, tocando luego de Aerosmith.





Tras su show en Mendoza , el grupo se prepara para su debut en Japón , a fin de mes.





Pablo Padín como frontman, Francisco Calgaro en guitarra, Ezequiel Tibaldo en bajo y Matías Albornoz en batería son Dios Salve a la Reina.





Dios-Salve-a-la-Reina3.jpg



Cuándo: viernes, a las 22 Dónde: Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 611, Mendoza capital) Entradas $200, $400, $600 y $800 2x1 con la tarjeta de Club UNO Auspicia FM Ayer (98.1)