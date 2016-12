The Who revisa el pasado y piensa en el futuro

Durante los últimos dos años,The Who estuvo en lo que ellos llaman "su última gira grande", tocando algunos de sus sets más abarcadores en décadas con una energía renovada. La gira fue especialmente revigorizante para Pete Townshend, quien durante años había encontrado que tocar en vivo era cada vez más aburrido: "La gente decía: '¿Te estabas divirtiendo en el escenario?'. Y yo les decía: 'No mucho. Es sólo lo que hago'", dice. La actitud de Townshend empezó a cambiar durante las últimas cinco semanas del tramo más reciente de la gira, que incluyó un set en Desert Trip en Indio, California, que para muchos fans fue lo más destacado del festival. A Townshend lo animó ver rostros más jóvenes entre el público, y una sensación nueva de estar tocando sin esfuerzo. "Quizás es porque puedo ver el final en el futuro distante y borroso", dice, "pero empecé a sentir que lo que hago tiene grandes consecuencias. Significa más para mí. Me siento mejor acerca del futuro de The Who ahora que en mucho tiempo".

El futuro de Townshend incluye varios proyectos nuevos de los que tiene ganas de hablar, incluyendo una novela en la que ha estado trabajando (que espera que salga el año que viene) y un ciclo de canciones relacionadas que describe como "mitad ópera-rock, mitad instalación de arte". Pero primero, va a dedicar su atención a un disco clásico: el 30 de marzo, la banda va a tocar Tommy, la ópera- rock de 1969, entera por primera vez en casi 30 años. El concierto, que tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres, a beneficio del Teenage Cancer Trust, fue publicitado como un show acústico -una idea que ahora Townshend está reconsiderando-. "Si es o no 'unplugged' es otra historia", dice. Después la gira sigue con recitales en Inglaterra y Escocia, que están siendo promocionados como enfocados "en el período de alrededor de Live at Leeds y Woodstock". Townshend, 71 años, es cauto a la hora de dar detalles: "Esos shows probablemente sean un poco diferentes del que estamos haciendo ahora. Pero espero que no demasiado diferentes".

Ultimamente, Townshend estuvo pensando mucho en su obra de los sesenta. Entre las fechas de la gira, se pasó el último año armando una edición expandida y remasterizada de My Generation, el disco debut de The Who de 1965, con clásicos como "The Kids Are Alright". El set de cinco discos (se editó en noviembre) incluye versiones mono y estéreo del disco original, más descartes y demos.

Para Townshend, revisar las sesiones originales fue un viaje en el tiempo, un documento de su transición de mod de escuela de arte -"[persiguiendo] chicas, fumando porro"- a la estrella de rock pensante. Recuerda este pasaje en su vida cuando su primer manager, Kit Lambert, lo mudó a Belgravia, el barrio más exclusivo del oeste de Londres, donde le dio forma al sonido de la banda en un estudio pequeño. "Lo que me acuerdo de esa época es sobre todo estar solo", dice.

Podés escuchar el genio de Townshend en pleno trabajo si contrastás los 11 demos del set con el producto terminado: "My Generation" pasa de ser una música triste y chata a un himno magnífico de R&B; "A Legal Matter" era un jingle medio country y crece para transformarse en un pop electrizante. Escuchar estas tomas, particularmente "My Generation", hizo que Townshend apreciara la voz de la primera época de Daltrey, de la cual el guitarrista fue crítico en algún momento: "Escuchaba la voz de Roger aislada, estaba tratando de encontrar una voz a medio camino entre Wilson Pickett y Howlin' Wolf. Estaba buscando un gruñido de verdad- Y lo hizo de manera brillante". También hay tres temas inéditos de la época, incluyendo el potente "The Girls I Could've Had" y "My Own Love", una balada estilo Kinks. "Tengo que decirme a mí mismo: 'Sí, Pete, fuiste inteligente, hiciste algunas cosas cuando eras muy joven y eran muy brillantes'", dice Townshend.

El set es el primero de lo que Townshend espera que sean muchos más lanzamientos de archivo, que quizás editen online. "Debo tener 450 demos", dice. "Me estoy poniendo viejo, y siento que tengo demasiadas cosas ahí guardadas."

Más allá de eso, Townshend dice que la banda está considerando regresar a Estados Unidos en 2017. En estos días, la conversación acerca de cuándo va a terminar The Who es lo último que hay en sus cabezas. "Es mucho mejor tocar estas canciones para públicos más jóvenes que no se criaron escuchándolas", dice. "Lo toman al pie de la letra, y la hacen encajar en el mundo moderno como les parezca pertinente. Yo siento: 'Wow, estoy vivo como para ver a una nueva generación entender realmente estas cosas'. Me da mucho entusiasmo."

Fuente: Rolling Stone Argentina