35 años atrás, un 14 de mayo de 1982, se editaba, Combat Rock, el último disco de The Clash con la formación original, recordemos que aquel combo inglés, probablemente el mejor grupo del punk, fue una banda fundamental en la evolución del rock latinoamericano.





Ya que "los Clash" en su momento más inspirado, y luego de sacar dos discos bien rockeros, hicieron algo impensado para una banda de Punk-Rock, y en el disco doble London Calling del 79, incluían además del Punk-Rock, Rockabilly, Ska, Jazz, Reggae, y Pop entre otros ritmos, por eso fueron influencia, y con los años, fueron versionados por gran cantidad de bandas como Mano Negra, y luego grupos como Los Fabulosos, o Todos tus muertos tomarían aquella impronta en América Latina, pero, volviendo a "los Clash", ellos después de London Calling, aumentaron aún más los estilos y por ello necesitaron de un disco triple , Sandinista de 1980, ese que nombraba Charly en su hit No Bombardeen Bs. As., y en 1982 luego de tanta apertura compositiva, tuvieron un regreso a un rock más sencillo y directo y grabaron Combat Rock, el disco que les dio el himno más popular, "Should I Stay or Should I Go", hit que curiosamente, llegaría al número uno diez años después, en 1992, gracias a que lo "licenciaron", para una publicidad de Levi´s.





clash 2



Estamos junto a The Clash, por que el 14 de mayo del 82, 35 años atrás, editaban Combat Rock, disco sencillo y directo, que fue el canto del cisne del grupo inglés, quienes tenían ideales muy fuertes en un comienzo, pero, con la fama cayeron en la vida salvaje rocanrolera. Así , el baterista Topper Headon se volvió drogadicto, y en mayo de aquel 1982, lo echaron, pero no todo quedó allí, porque en septiembre del mismo año le tocó al guitarrista Mick Jones, ya que el otro violero y líder, Joe Strummer y el bajista Paul Simonon, opinaron que Jones se había convertido en una estrella que nada tenía que ver con los ideales del punk. Y si bien en el 85´, Strummer y Simonon, más músicos invitados editaron Cut the Crap, este disco marcó el declive total y poco después el grupo se disolvió definitivamente.





Combat Rock, aquel trabajo editado en mayo del 82, fue planeado originalmente como un álbum doble, pero la idea fue abandonada luego de las discusiones que surgieron dentro del grupo. Pero aquel disco, además de Should I Stay or Should I Go", tuvo otro éxito en "Rock the Casbah", una canción lanzada en formato single junto a "Long Time Jerk" el 11 de junio de 1982, y se convirtió en la única canción de la banda en llegar al Top 10 en los Estados Unidos.





Con este tema, se burlaban de la política anti rock impuesta por algunos gobiernos de Medio Oriente, en aquel tiempo, así, trataban de una manera cómica y sarcástica la prohibición del rock and roll en Irán por el Ayatollah Khomeini. La letra del tema cuenta sobre un supuesto levantamiento de la gente para criticar la medida procediendo a "rockearla en la alcazaba", esto generaba la reacción del rey que ordenaba a los jet caza atacar a quienes no cumplieran con la prohibición. Sin embargo, los pilotos ignoraban sus órdenes e iban escuchando rock en sus radios. Obviamente la canción no mencionaba a Irán ni a ninguna otra nación islámica por su nombre. La letra del tema tuvoconceptos que son una mezcla de palabras oriundas del árabe, hebreo, urdu, y del Norte de África.





clash 3







