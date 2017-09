Taylor Swift destronó a Despacito en la lista de las más vendidas en EE UU

La nueva canción de Taylor Swift encabezó la lista estadounidense el martes con las mayores ventas semanales, poniendo coto al histórico reinado de la sensación mundial "Despacito".





"Look What You Made Me Do", el primer sencillo del próximo álbum de Swift, "Reputation", empujó a "Despacito" al número dos en la Billboard Hot 100 de la semana que va hasta el jueves.





El tema de la superestrella pop rompió el récord de streaming de un día en Spotify, plataforma a la que Swift regresó recientemente después de un boicot.





Taylor Swift







La firma de seguimiento Nielsen Music dijo que "Look What You Made Me Do" tuvo el segundo mayor número de reproducciones en streaming en todas las plataformas, solo por detrás de la canción viral de 2013 "Harlem Shake".





"Look What You Made Me Do" también registró la mayor cantidad de descargas del año, 353.000, el máximo desde que batiera el récord la canción del verano de Justin Timberlake "Can not Stop the Feeling!" en mayo de 2016.





Swift acabó con la racha de 16 semanas en la cima de la clasificación de "Despacito", el reguetón de la estrella pop puertorriqueña Luis Fonsi junto al rapero Daddy Yankee, cuyo remix realizó Justin Bieber.





"Despacito" empató a "One Sweet Day", la balada de 1995 de Mariah Carey y Boyz II Men, durante la mayoría de las semanas en el número uno. La hazaña es más sorprendente porque pocas canciones no inglesas han dominado los ranking de Estados Unidos.





En el video que acompaña "Look What You Made Me Do", que estrenó Swift una semana atrás durante la entrega de los MTV Video Music Awards, la cantante muestra su imagen más oscura.