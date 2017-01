Tarragó Ros, del folclore a la política

El folclorista Antonio Tarragó Ros será candidato a gobernador de Corrientes por pedido de Mauricio Macri





"Después de una actuación en el Teatro Colón, Macri me viene a saludar y me dice '¿cómo le va al futuro gobernador de Corrientes?'. Lo tomé como una broma. Pero ya la segunda vez que me lo dijo vi que iba en serio. Y me largué", afirmó en una entrevista con el diario Clarín.





A los 69 años tomó la decisión de sumarse a la política. Se definió en una entrevista con ese diario como "peronista de Perón", pero advirtió que se presentará para candidato a gobernador por Cambiemos.





Tarragó Ros reconoció que "no voy a buscar apoyo en la Casa Rosada, sino en el pueblo". Y expresó: "No me meto para ser un político, que llega pensando en ganar la próxima elección, sino en ser un estadista, que piensa en las próximas generaciones", resaltó el correntino.





Su provincia renueva gobernador este año. En septiembre. Ricardo Colombi no puede ir por la reelección. La última intervención finalizó en 2001, por eso quedaron desfasados del resto del país, igual que Santiago del Estero. Los radicales mandan desde ese año, pero ahora carecen de una figura que mida como el ex velista olímpico "Camau" Espínola, el más taquillero del PJ oficial, afirmó Clarín.





Irá por Cambiemos pero con partido prestado: lo ayudará el sindicalista "Momo" Venegas, del partido FE.