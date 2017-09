Tan brillante iluminará el teatro Plaza

Se acerca una noche llena de música y celebración. Y es que Mendoza tiene a uno de los cantantes con mayor proyección de los últimos tiempos y, por qué no, también a nivel nacional.

Ha sabido ganarse un lugar en el mundo artístico y sin lugar a dudas el cariño de la gente. Ya muchos lo conocen y le demuestran su admiración y para los que no, es el momento de conocerlo. Él es Jonah Sarruff. Este sábado presentará por primera vez de manera oficial Tan brillante, su último trabajo discográfico, con el auspicio de FM Brava 94.9. El concierto será en el teatro Plaza, a las 22.

Jonah Sarruff –que comenzó a incursionar en el mundo de la música a los 15 años­– de a poco fue compartiendo con su público de manera inédita sus nuevas canciones junto con el grupo que siempre lo acompaña: Paíto Figueroa (guitarra, bajo y coros), Pablo Quiroga (batería y percusión), Matías Gorordo (percusión) y Facundo Pelaitai (piano).

"Estoy con todas las expectativas. Seguro será una noche especial. Si bien uno planea el show, a la vez soy muy espontáneo. Me gusta que el público participe y se genere un feedback. Estoy muy feliz y agradecido de la gente", confiesa Jonah, hijo del humorista Turco Sarruff.

El cantante, oriundo de Luján de Cuyo, promete un espectáculo lleno de energía y una gran puesta en escena. El juego de luces, según adelanta, será "bastante impactante" y en conjunto con un magnífico sonido se convertirán, entre otras cosas, en protagonistas de la noche.

El disco

Tan brillante es el nombre del disco, pero también el presente y futuro del cantante mendocino que se destaca por sus composiciones, que reflejan de una manera sincera sus sentimientos más profundos, con una combinación de ritmos, sonidos e instrumentos que van del flamenco al rock, pasando por el reggae, hasta los boleros y la milonga. Tiempo, No te acerques, Standby y No me digas que no, entre otros temas, forman parte del esperado Tan brillante. Podrá adquirirse esa misma noche en el teatro o en sus puntos de venta: Casa España (Montevideo y 9 de Julio) y en Sebastián Gallardo Tattoo (Saavedra 1503, San José).





Jonah-Sarruff.-3.jpg La tapa del disco.



"El nombre es por toda esta magia que se ha generado alrededor del disco y por la gente que viene a apoyar la música teniendo tantas posibilidades de hacer otras cosas, como quedarse viendo una película. Es supervalorable", reconoce el cantante mendocino.