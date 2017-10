SUPERLOGICAL y su tributo a SUPERTRAMP en el Challao

#TerranoRestoBar : presenta:

Tributo a SUPERTRAMP

(SUPERLOGICAL banda tributo de MENDOZA – ARGENTINA)

Viernes 20 de OCTUBRE , 22.00 horas





DANTE PRETRICCA (VOZ y GUITARRA) –

GUILLERMO HERNANDEZ ( BAJO )-

MARCELO RODRIGUEZ BRITOS ( TECLADOS Y VOZ) -

ADRIAN VINACUOUR (BATERIA) -

AGUSTIN YAÑEZ (SAXO ARMONICA )-

OSVALDO DE LA IGLESIA (GUITARRA Y COROS) .-





Derecho de Espectáculo: 100 pesos

Reservas: 4441152 / 2615083372

Dirección: Circuito del Challao s/nº - Las Heras - Mendoza





HISTORIA DE SUPERTRAMP

Supertramp es un grupo de rock fundado en 1969 por el músico Rick Davies. Con el apoyo financiero de Stanley August Miesegaes, la primera formación de Supertramp, integrada por Roger Hodgson, Richard Palmer y Robert Millar, publicó un álbum homónimo dominado por el rock progresivo de escaso éxito comercial, seguido de un segundo trabajo, Indelibly Stamped, en el que Palmer y Millar fueron sustituidos por Frank Farrell, Kevin Currie y Dave Winthrop.





SUPERTRAMP--32.jpg



A pesar del escaso éxito inicial y de que Miesegaes cortó la financiación del grupo, Davies y Hodgson crearon una nueva formación, integrada por Dougie Thomson, John Helliwell y Bob Siebenberg, cuyos trabajos incluyeron un sonido más orientado al pop y elementos del art rock con un uso predominante del piano Wurlitzer y del saxofón. El primer álbum de esta formación, Crime of the Century, favoreció el auge comercial de Supertramp, consolidado con sencillos como «Dreamer» y «Bloody Well Right». Crime of the Century fue seguido de trabajos como "Crisis What Crisis?" y Even in the Quietest Moments, que labraron la reputación de Supertramp como una banda de directo.





El álbum Breakfast in America consolidó a Supertramp como una banda de éxito al alcanzar el primer puesto en la lista de los discos más vendidos de países como Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, España y Francia, entre otros. Tres de sus sencillos —«Goodbye Stranger», «Take the Long Way Home» y «The Logical Song»— fueron top 20 en los Estados Unidos, donde el álbum vendió más de cuatro millones de copias. El éxito de Breakfast in America continuó con Famous Last Words, tras el cual Hodgson anunció su abandono para emprender una carrera en solitario.





Supertramp Live in Paris 1979 CD 2



En 1996, Davies volvió a reunir al grupo, ampliado con la presencia de Carl Verheyen, Cliff Hugo, Lee Thornburg y Jesse Siebenberg, para publicar Some Things Never Change, seguido de una gira documentada en el álbum It Was the Best of Times (1999) y de Slow Motion (2002), su último álbum hasta la fecha. Tras ocho años de inactividad, Davies reformó nuevamente el grupo para realizar la gira 70-10 Tour, con motivo del 40º aniversario de la formación de Supertramp, seguida en 2015 de la gira Supertramp Forever Tour.