Soledad se suma a celebrar el Cruce en Mendoza

Soledad Pastorutti, la Sole, se presentó en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en el marco de la celebración de sus 20 años de carrera, y la rompió ante más de 20.000 espectadores.





Este martes por la noche su gira de festivales y su celebración de dos décadas de carrera continuará como parte de los festejos del Gobierno de Mendoza por los 200 años del Cruce de los Andes que realizó el general San Martín.





La cantante interpretará éxitos como Esta vida, A Don Ata y Tren del cielo, entre otros que vienen sonando en las radios desde que ella se entregó a la música.





Diario UNO, recordó a su amigo y colaborador, el recientemente fallecido Durante la charla que mantuvo con, recordó a su amigo y colaborador, el recientemente fallecido Horacio Guarany . "Era un emblema", manifestó.





Este martes, antes del show de Soledad, se realizará la inauguración de los murales en honor a la gesta sanmartiniana pintados por 30 artistas plásticos mendocinos, en el nudo vial de Costanera, y llegará el presidente de la Nación, Mauricio Macri.





Finalmente, se realizará la tercera velada de festejos en el Campo Histórico El Plumerillo, en Las Heras





El espectáculo se llama La que acunó la libertad y recuerda los logros conseguidos en esta historia que celebra 200 años.





Contará con la presencia de Buena Vista Social Cuyano, Rumor de acequias, Sebastián Garay y Jorge Sosa, y al cierre estará La Sole.





Asimismo, habrá pulperías, patios de comidas típicas y puestos de artesanos. Inicia a las 20 y es gratuito.





Sin más preámbulos, nos adentramos en la charla con la artista que revoleará el poncho este martes, en Las Heras.





–Volvés a Mendoza para festejar los 200 años de un hecho único....

–Sí. Me toca formar parte de este hermoso evento, que sé que ustedes están esperando con muchas ganas, pero que además a mí me trae grandes recuerdos de mi infancia. Siento mucha responsabilidad porque están armando todo desde hace tiempo y no es fácil asumir esa carga.





–¿Qué recuerdos tenés de tu infancia de la figura de San Martín?

–Creo que es la misma que tenemos todos, la de una persona que, junto con Manuel Belgrano, fueron de las más destacadas que dio el país. Sabemos que tenía una gran personalidad, pero siempre me ha despertado mucha curiosidad porque es una de las pocas personas que fue militar y político, pero que no tiene tantas críticas. Sobre todo, en un país como el nuestro, en el que las grandes figuras terminan siendo denostadas. Para mí, él ha sido un ejemplo cada vez que he leído libros de su vida. He aprendido que era muy recto, honesto y que trató de hacer siempre las cosas por el bien común.





–¿Te gusta leer libros de historia?

–Los libros de Felipe (Pigna) los he leído casi todos. Me gusta mucho la historia. Cuando estudié un año de la carrera de Ciencias Políticas, las materias que más me gustaban eran las vinculadas a la historia. Soy alguien que lee, después de ser madre no tanto, y si bien no retengo tanto, es algo que me gusta mucho.





–Además, trabajaste en "History Channel", en un programa sobre anécdotas de figuras históricas...

–Claro, me tocó conducir un envío de 10 capítulos con anécdotas históricas argentinas, que nos las habían enseñado de una manera en la escuela, pero que se supone que sucedieron de otra. Había una sobre San Martín y para eso, estuvimos en el Instituto Nacional Sanmartiniano, en Buenos Aires.





–Empezaste muy joven tu carrera y tuviste la suerte de no vivir a tan temprana edad el acoso de los medios y la inmediatez de las redes sociales...

–Valoro mucho cómo se dio todo, es verdad. No porque tenga algo que esconder, sino porque ahora todo lo que uno dice o hace se somete a una valoración pública inmediata. A cada paso que das, tenés muchos ojos encima. Sin embargo, hoy en día no me siento una persona perseguida ni nada de eso, pero sí siento que es más difícil expresarse. Hay que ser muy valiente para decir ciertas cosas, pero también para entender que ni lo bueno, ni lo malo que te den como respuesta tiene que cambiarte el rumbo. Vivimos en una época de mucha comunicación, pero que siento que no nos ha unido, sino que sigue siendo una forma superficial de comunicar y de cumplido.





–¿A qué te referís con eso?

–Cuando alguien felicita a alguna persona por Twitter, porque no tiene otra manera de comunicarse con ella, está bien, pero si lo hacés sólo para que todo el mundo vea que lo estás haciendo, me genera dudas. Lo que uno diga en público, siempre tiene que estar meditado y pensado, entonces no sé si las redes o los medios nos muestran tal cual somos.





–¿Cómo será el espectáculo?

–Habrá canciones del festejo de los 20 años de carrera, aquellas que nos hicieron conocidos. Luego, habrá una parte de homenajes a gente que me influenció y canciones de los últimos discos.





–¿Qué planes tenés para 2017?

–Quiero grabar un nuevo disco, pero no sé si saldrá este año. Vamos a seguir de gira por Argentina y Chile, pero también quiero volver a España, Estados Unidos, Canadá y sumar más países. La idea es seguir apostado a países de afuera, sin descuidar lo de adentro.