Soda Stereo más vigente que nunca

l pasado 12 de noviembre, Cafe Tacvba, Juanes, IKV, Carla Morrison y otras 25 bandas de Latinoamérica tocaron canciones de Soda Stereo en el Movistar FRI Music, un festival de diez horas en Figueroa Alcorta y Pampa. El homenaje convocó a unas 70.000 personas, la misma cantidad de gente que había visto al trío en River hace nueve años, el 21 de diciembre de 2007, en el último show de la gira. "Siento una emoción enorme", dijo Zeta Bossio desde el escenario, donde tocó con Shoot The Radio, su nuevo proyecto de rock electrónico, e hizo una versión de "No existes" con la voz de Gustavo Cerati en loop. Benito Cerati, por su parte, interpretó "Perdonar es divino", un tema del repertorio solista de su padre que dice: "Tu voz en el mensaje/Me pide que te hable/Pero puede que sea tarde/Para cuando me escuches". Aparentemente, todavía no es demasiado tarde para escuchar a Soda Stereo.

Desde que en junio de 2015 el Cirque du Soleil anunció la realización de un espectáculo basado en la obra del trío a estrenarse en marzo próximo, la Sodamanía se volvió a disparar. Según datos de Spotify, el disco Me verás volver, editado en 2007 inmediatamente después del tour de regreso, ocupó el 11° puesto entre lo más reproducido de 2016 en Argentina. Soda fue la octava banda más escuchada; Gustavo, el décimo. En noviembre, un día antes del Movistar, la banda tributo Sobredosis de Soda llenó un Gran Rex, e incluso un proyecto mucho más específico como Música Para Volar -un homenaje sinfónico a Cerati- agotó entradas en el Teatro Coliseo y hoy gira por el país. Además, el Konex ofrece entre su grilla de actividades una serie de escuchas de discos de Soda Stereo y de Cerati solista en la oscuridad, con parlantes holofónicos, y un espectáculo audiovisual que fusiona coreografías de rayos láser con música del grupo. A veinte años de la gira de despedida y diez de Me Verás Volver, propuestas similares surgen casi todos los meses.

"Después de 2007, para nosotros era muy difícil pensar en algo superador", decía Charly Alberti en un video promocional publicado el día del anuncio de la alianza entre Soda Stereo y el Cirque du Soleil. "Sin embargo, sentimos a este proyecto como una nueva forma de mostrar nuestra música. Es realmente conmovedor." Sép7imo día - No descansaré será el primer espectáculo de la compañía canadiense basado en la obra de una banda latinoamericana, similar a los que el Cirque ya presentó en Las Vegas: Love, One y Viva Elvis, dedicados a los Beatles, Michael Jackson y Elvis Presley respectivamente. Pero, a diferencia de esos shows, que fueron creados sin participación activa de los artistas que los inspiraron, acá Charly y Zeta tienen a su cargo la producción musical del espectáculo. Además de digitalizar y remasterizar las cintas originales en colaboración con Adrián Taverna, el histórico sonidista de Soda Stereo, su trabajo consiste en adaptar las canciones a la duración y la intensidad que requiera cada acto, por medio de remixes y mash-ups.

En la recta final de los preparativos, que por primera vez en la historia del Cirque du Soleil se realizan fuera de Canadá, 35 artistas de una decena de nacionalidades ensayan en Tecnópolis, con el acceso bloqueado a curiosos. "Estamos trabajando en total confidencialidad", dicen desde PopArt, la productora local asociada. Este mes, de hecho, el staff completo, que incluye a otras 43 personas detrás de escena, se instalará en el Luna Park, que permanecerá cerrado al público hasta el estreno de Sép7imo día - No descansaré, el jueves 9 de marzo. En los próximos dos meses, unos 20 camiones trasladarán la escenografía, vestuario, audio, luces, video y todo lo necesario para el show desde Quebec hasta Buenos Aires. El escenario, dicen, será imponente: ocupará la mitad del campo del Luna Park.

"En este año y medio de trabajo aprendimos mucho de la música de Soda Stereo: ahora somos totalmente fans", dijo Chantal Tremblay, directora creativa del Cirque, a pocos días de su arribo a Buenos Aires, en noviembre. Tremblay, que trabajó en el show dedicado a los Beatles, esta vez secundará a Michel Laprise, responsable delde Madonna. Según el director, la trama del espectáculo gira alrededor de un chico de 15 años que se vuelve fanático de una banda. "Vamos a explorar el espacio emocional de cada integrante de Soda Stereo y lo que ellos y sus canciones produjeron en cada fan en toda América Latina", dijo Laprise. "Mi mensaje es que la música es más fuerte que la muerte: por eso Soda Stereo vive a través de sus fans y su energía."

Esa energía es la que se buscará generar desde la puesta en escena, que recreará un ambiente de recital, lejos del tradicional formato de carpa que caracteriza al Cirque du Soleil: Sép7imo día será el primer show en la historia de la compañía en el que parte del público estará parado en el campo, por momentos incluso mezclado entre los acróbatas. Además, la duración será de 90 minutos y, a diferencia de la mayoría de los espectáculos previos, no tendrá intervalo. "Nosotros siempre le dimos muchísima importancia a la puesta de nuestros shows", dijo Zeta Bossio el día de la presentación. "Ahora, por primera vez, además de estar en las manos de los mejores del mundo, vamos a poder disfrutar eso desde abajo del escenario."

Según datos de la productora, al cierre de esta ediciónhabía superado las 250.000 entradas vendidas. Hay 70 funciones anunciadas en el Luna Park: serán más de dos meses con shows casi todos los días de la semana, algunos incluso en doble turno. Más adelante este año, el espectáculo (uno de los dos en los que el Cirque du Soleil trabaja actualmente, junto a una adaptación de Avatar, la película de James Cameron) viajará a Córdoba, Lima, Santiago de Chile, Bogotá, México D.F., Guadalajara y Monterrey, y en 2018 llegará a otros países de Latinoamérica y algunas ciudades de Estados Unidos, como Los Angeles y Miami.Fuente: Rolling Stone