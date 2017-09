La canción pop de Ed Sheeran "Shape of You" se ha convertido en la canción más reproducida en Spotify, poniendo fin al reinado de 11 meses de "One Dance" de Drake.



El suave tema del compositor inglés sobre la búsqueda de amor en un bar se escuchó 1.318 millones de veces hasta el viernes en el servicio de streaming más popular del mundo, apenas por encima de "One Dance".



"Shape of You" se lanzó en enero como una de las primeras canciones del álbum "Divide", de Sheeran.



Se trata del tercer disco del pelirrojo guitarrista, pero el primero desde que fue impulsado al estrellato por la balada "Thinking Out Loud", que sigue siendo la sexta canción más reproducida en la historia de Spotify.



"Shape of You" y "One Dance" comparten sutiles similitudes.



Ambas incorporan ritmos de dancehall, un género popular jamaiquino de los años 1970 que hoy tiene un renacimiento gracias a los productores de pop.



"One Dance" llegó a la cima de lo más escuchado en Spotify en octubre de 2016, a pesar de la estrecha relación de Drake con el servicio de streaming rival, Apple Music.



Dos meses más tarde, "One Dance" se convirtió en la primera canción que alcanzó las mil millones de reproducciones en Spotify, una hazaña que desde entonces ya lograron otros tres temas.







Shape of You