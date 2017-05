Shakira sorprendió a un grupo de trasnochadores en un bar

La cantante colombiana Shakira ofreció en la madrugada del sábado un miniconcierto gratuito a los trasnochadores que la esperaban en un bar de Wynwood, un barrio de Miami (Estados Unidos), a los que cantó dos de las canciones de su nuevo álbum.



El diario Miami Herald publicó hoy un vídeo tomado con un teléfono celular por uno de los asistentes a la actuación de la cantante de 40 años en Wynwood Yard, un bar al aire libre muy concurrido los fines de semana.



Shakira se presentó a la una de la mañana hora local (05.00 GMT), acompañada de una pianista llegada ex profeso desde Barcelona a la que identificó como "Laura".



La propia Shakira, que el jueves había presentado canciones de su nuevo álbum, "El Dorado" en un conocido bar de Miami, había anunciado a sus 45 millones de seguidores por Twitter que el viernes por la noche iba a dar una sorpresa en Wynwood Yard y que estuvieran atentos.



El aviso corrió como la pólvora por las redes sociales y cuando la cantante apareció, el lugar estaba abarrotado, según contó The Miami Herald.



Había unas 1.200 personas, según Robyn Baltuch, director de events del The Wynwood Yard.



"El dorado", el primer disco de la artista colombiana en tres años, se ha colocado en el número uno en 34 países, en pocas horas y en el mismo día de su lanzamiento, según su cuenta de Twitter.



"Número 1 en 34 países con El Dorado!!! Cómo puedo darles las gracias por todo lo que me dan?? Shak", escribió la cantante en la red social.



Es el undécimo disco de estudio de su carrera y en él la artista aparece en portada emergiendo de una especie de baño lácteo rejuvenecedor



"El Dorado es la inspiración. Me he podido reencontrar con ella cuando creía que se había escapado, cuando pensé que hacer canciones otra vez era una tarea casi imposible. Para ello, el apoyo de mi familia fue básico", dijo la colombiana este viernes a Efe en una entrevista.