Sergio Santi, símbolo de la música cuyana

Desde chico comenzó a sumergirse dentro del mundo de la música. A los siete años su interés por aprender a tocar la guitarra cada vez fue mayor y fue así como de a poco empezó a perfeccionarse. Muchos fueron los maestros que se cruzaron por su vida. Tito Francia, uno de ellos. Pasaron los años y su nombre se convirtió en sinónimo de perfección y deleite para los oídos cuyanos. Él es Sergio Santi, un emblema del folclore en nuestra región.



Sergio Santi –cantante, guitarrista y compositor mendocino, nacido el 20 de agosto de 1961– vive un gran presente, lleno de reconocimientos, homenajes y alegrías. Es un claro ejemplo del famoso refrán "cada uno cosecha lo que siembra". Los frutos obtenidos por Santi no dejan de ser una evidente muestra de todo el esfuerzo, dedicación, pasión y cariño que a lo largo de sus 30 años de carrera fue ganando y que él mismo admite: "Algo habré hecho".



Fue allá por el año 1989 cuando Santi pasó a integrar la histórica agrupación local Los Trovadores de Cuyo y luego de 25 años decidió dar un paso al costado para abocarse de lleno en sus proyectos personales.



En su camino por la música tuvo la oportunidad de conocer y de aprender del eximio compositor, guitarrista y exponente cultural mendocino Tito Francia, quien le transmitió su deseo de formar una agrupación de músicos guitarristas. Con ese objetivo y en memoria de don Tito Francia, creó en el 2013 la Orquesta de Guitarras Tito Francia, convirtiéndose en el director con el guitarrista Pablo Budini.

Los años pasan y las buenas noticias siguen llegando. En esta oportunidad, la Escuela Artística Vocacional Nº5-028, perteneciente al departamento de Guaymallén, hasta hace poco sólo llevaba un número y ahora pasará a llevar el nombre de Sergio Alejandro Santi.



La propuesta fue gracias a la Dirección General de Escuelas (DGE) a través de la resolución 1.584, que junto al director del establecimiento, Diego Cara, y un conjunto de profesores, administrativos y padres llevaron a cabo esta decisión que tendrá una presentación oficial los primeros días de noviembre.



"Fue una sorpresa enorme. Imaginate, una emoción terrible. Son momentos que estoy viviendo hoy que no sé cómo tomarlos. Es algo muy nuevo para mí y está bueno que se hagan los homenajes en vida, porque uno los puede disfrutar", nos contó emocionado Sergio y siguió: "Por esa escuelita van a pasar muchas generaciones de chicos que van a estar abocados al arte en general y lo que siento y quiero es ayudar y aportar todo lo que pueda. Empezaré a ver cómo proyectar desde mi humilde posición".



Así también, la Legislatura de Mendoza lo homenajeó en el Día del Cantor Cuyano (18 de agosto pasado) para destacar a grandes representantes del género.



"Fue algo maravilloso. Se colmó la Legislatura de amigos, de gente que hacía años no veía. Fue muy inspirador ese momento para mí, porque también fue reconocer la obra de muchos años en la docencia, de transmitir nuestra tradición", declaró el músico, que lleva más de 35 años como profesor, tarea de la cual, según cuenta, aprende y mucho de sus maestros y de sus alumnos.



Y como si fuera poco este gran año que está viviendo, hace unas semanas el director de la Orquesta de Guitarras presentó junto con la agrupación de músicos su primer trabajo discográfico en el teatro Independencia, a sala llena. Fue una noche colmada de emociones para Santi.



"Si tengo que describir mi modo de sentir y ver las cosas, ese recital fue exquisito. Una presentación hermosa", recordó.



Y cerró: "Estoy muy contento y feliz con todo. Personalmente también. Estoy muy agradecido de tener a una gran mujer a la diestra mía. Una mujer que tiene un papel fundamental, mi esposa, Graciela Gloria Ledesma, porque ha estado acompañándome durante más de 35 años y ha sido fundamental para los logros. También a mis hijos, porque todos tienen que aguantar, no es fácil estar al lado de un artista".



Homenaje

