Seis bandas de dream pop compartirán el escenario

Los grupos estadounidenses The Stargazer Lilies y Pale Dīan, que recorren los sonidos del shoegaze y dreampop, compartirán el escenario con cuatro bandas del país el próximo martes 24, a las 22, en Niceto Club (Niceto Vega 5510), el marco del ciclo Martes Indigentes.



Esta nueva entrega del ciclo contará también las presentaciones de Altocamet, Niños del Parque, el dúo Riel y Asalto al Parque Zoológico, que conformarán los cuatro artistas que el sello discográfico Casa del Puente Discos pone en vidriera con el propósito de descubrir los mejores sonidos del panorama musical local e internacional.



The Stargazer Lilies corresponde al nuevo proyecto de John Cep y Kim Field, con el que recuperan los elementos del shoegaze new wave de su anterior formación Soundpool al tiempo que coquetean con sonoridades del rock psicodélico, apoyados en el enfoque minimalista de la baterista Tammy Hirata, combo sonoro que se puede escuchar en "We Are The Dreamers", álbum debut lanzado en 2013.



En tanto Pale Dīan, formado en 2015 por Ruth Ellen, DK y Nicholas Volpe, se encuentra actualmente presentando su álbum debut, "Narrow Birth", en el que los músicos exploran el poder y la debilidad, el nacimiento y la corrupción, el amor y el abandono, lo bello y lo abrasivo en clave dream pop.



Por su parte los marplatenses de Altocamet registran desde su formación en 1995 cinco álbumes de estudio en los que Adrian "Canu" Valenzuela (guitarras, voces, programación), Mariana Monjeau (teclados y voces), Pedro Moscuzza(batería), y el bajista invitado Lautaro Minich combinan el pop, rock y electrónica.





Asalto al Parque Zoológico, también conocido como APZOO, recorre los caminos del shoegaze, dreampop y noise desde 2008, con influencias musicales de bandas inglesas de finales de la década del 80 y principios de los 90 como Slowdive, Ride, Lush, Telescopes y My Bloody Valentine.



Por otra parte, con la idea de inmiscuirse en una suerte de rock espacial, los músicos Tomás Ballester, Gonzalo Egurza, Victoria Druetta, Francisco Saggese y Pupi González forman en 2012 la banda Niños del Parque y plasman el sonido en "Un punto azul pálido", su álbum debut, y con un sonido crudo y dinámico, la vocalista y guitarrista Mora y el baterista Germán presentan las canciones de su proyecto Riel.