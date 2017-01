Se celebró el "Día de The Doors"

La ceremonia se llevó a cabo ayer en la playa Venice, ubicada en la mítica esquina de las avenidas Pacific y Windward, en donde un reencuentro entre Morrison y el tecladista Ray Manzarek, antiguos compañeros de estudio, marcó el inicio del popular grupo, recordó un despacho de la agencia EFE.



Ante la mirada de miles de fans de todo el mundo y con familiares de Morrison y Manzarek presentes, el baterista Densmore y el guitarrista Krieger recordaron, entre otras cosas, el bar que inspiró la canción "Soul kitchen" o la terraza donde el cantante encontró en una excursión nocturna las palabras para escribir "Moonlight drive".



En un momento de la ceremonia, un cartel luminoso que reza "The Doors" se encendió junto al tradicional letrero "Venice", que indica el nombre del lugar.



"Voy a demostrar que no era el cantante, sino el batería", bromeó Densmore, antes de iniciar junto con Krieger una versión acústica de L.A.Woman, que fue coreada por los presentes.



A su turno, el concejal de Los Ángeles Mike Bonin expresó que la música de The Doors "te lleva a otro lugar, a una tierra de fantasía, imaginación y placer".



"Los Ángeles y Venice no podrían estar más orgullosos de ser el lugar de nacimiento de The Doors", añadió.



La celebración se produjo a 50 años de lanzamiento del debut discográfico de la banda, "The Doors", una placa que contenía éxitos como "Light my fire", "Break on through", "The end" y "Soul kitchen", además de versiones de "Back door man" y "Alabama song".



Este trabajo proyectó al grupo a nivel mundial, con su mezcla de rhythm and blues y psicodelia, e incendiarias y poéticas letras, además de la particular estética aportada por Morrison.



El grupo se disolvió en los primeros años de la década del '70, tras el fallecimiento de su líder por sobredosis, ocurrida en París, en 1971.





Fuente: Efe vía Télam.

