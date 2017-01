Santiago Motorizado se lanza como solista

Santiago Motorizado, vocalista y líder de la notable banda Él Mató a un Policía Motorizado, finalizó la grabación de un disco solista y trabaja en las canciones del disco del grupo platense que se grabará en febrero junto a Eduardo Bergallo en el estudio texano Sonic Ranch, una doble tarea que no lo confunde porque, afirma, “siempre fue claro que lo que más me gusta y apasiona es el grupo”.



En el mismo sentido, el bajista, letrista y cantante confiesa a Télam que “dejo mi vida y mi mente en Él Mató a un Policía Motorizado”, el conjunto que desde 2004 comparte con Niño Elefante (guitarra), Chatrán Chatrán (teclados), Doctora Muerte (batería) y Pantro Puto (guitarra).



Luego de realizar el festi-Laptra, que reune a todas las bandas del sello indie que el conjunto integra junto a los Bestia Bebe, Atrás hay truenos, Cabeza Flotante, Las Ligas Menores, Hojas Secas y Super 1 Mundial, Santiago se prepara para un verano cargado de trabajo.



En las ultimas semanas de diciembre grabó con amigos un disco solista que no sabe cuándo editará y en estos días empezará a ensayar y a terminar las canciones del nuevo disco que Él Mató grabará en Texas durante febrero.



¿Cómo surgió la posibilidad de grabar en Texas?

Estamos grabando maquetas desde 2015. Cuando grabamos "Violencia" en realidad estábamos preparando este, con canciones que no encajaban pero nos gustaban, entonces nació la idea del EP pero después continuamos con las canciones nuevas que tienen más partes, otro juego melódico, más instrumentación, más capas.



¿Cuántas canciones tienen?

Por ahora 18 bastante terminadas. A algunas le falta letra o un pedazo de letra, a otras les falta redondear. Edu Bergallo nos decía que preparáramos apenas la base y que la magia ocurriera en el estudio, pero no nos animamos mucho a eso y nos copamos con trabajar las canciones.



¿Decidiste cambiar la temática de las letras o esa cosa de los cuentos apocalípticos quedan?

Un poco nos fuimos alejando de eso ya en "La dinastía Scorpio" (2012), aunque hay una continuidad en algunos climas de las canciones.



¿Cómo surgió lo del disco solista?

El formato solista lo tengo hace un montón, me armé un repertorio paralelo con un montón de canciones, tenía como 50 ideas, y empecé a irme del universo de Él Mató. Probé a ver si de ahí, yéndome lejos, servía alguna cosa para El Mató, esa dinámica de cambiar totalmente te abre también el espectro. Salieron un par de canciones que me gustaron y no tenían nada que ver con lo que hacíamos en el grupo.



¿En este caso con vos con la criolla?

Sí, yo con la guitarra, básicamente. Las canciones de Él Mató también soy yo con la guitarra, pero a veces sé que van a ir para un lado y entonces las voy pensando con la batería y otras cosas. Acá no, pensé en guitarra y voz y si era nada que ver no importaba. Algunas las deformamos tanto que quedó para Él Mató, por ejemplo “Mujeres bellas y fuertes” originalmente era yo solo con la guitarra y con un ritmo medio de folk-rock argentino que cuando lo aceleramos quedó bien en esa mutación.



¿El disco lo vas a grabar solo con la guitarra o con una banda?

Las las estamos armando con banda, al principio tocaba con la guitarra solo pero ahora toco con Tom, de Bestia Bebé, en batería y Morita en teclados, que es mi novia y tecladista de 107 Faunos. Los queremos grabar así, aunque en algunas van a tener bajos y con guitarra muy mínima aunque capaz aparezcan arreglos en el estudio y bajo producción de Bergallo.



¿Qué relación tiene el disco con las canciones en solitario que están en YouTube?

Lo que pasó con las canciones de formato solitario es que se filtraron porque se las pasaba a amigos por chat y armaron un disquito que está en YouTube, algo que igual me gustó, porque yo me acuerdo de chico armaba mis discos piratas de bandas que me gustaban y ver que alguien lo hacía con canciones mías, estuvo bueno. son canciones que se conocieron con comentarios buenísimos y ahora las toco en vivo y la gente las conoce porque están ahí, pero no era como las quería mostrar. Además de las que están publicadas con guitarra y voz, hay otras que no se publicaron, que son inéditas y que van a ser parte del disco.