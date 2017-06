Santaolalla y su gira por el país

El músico y productor argentino Gustavo Santaolalla se presenta este sábado a las 21 en el Teatro Coliseo porteño en el inicio del segmento argentino de su gira Desandando camino, con la que recorre una trayectoria musical de 50 años desde la perspectiva actual.



El músico tocará en la sala de Marcelo T de Alvear 1125 de El músico tocará en la sala de Marcelo T de Alvear 1125 de Buenos Aires junto a una banda integrada por Barbarita Palacios (percusiones, coros), Javier Casalla (violín y guitarra eléctrica), Nicolás Rainone (contrabajo), Pablo González (batería) y Andrés Beeuwsaert (teclados).



Además, en estos shows, el multipremiado músico que arrancó en Arco Iris a fines de los 60, estará tocando temas de su nuevo álbum "Raconto", que se conforma como una revisión de su carrera "vista desde ahora y tocada ahora", según destacó Santaolalla en entrevista con Télam.



El ganador de dos premios Oscar por las bandas de sonido de los filmes "Secreto en la montaña" y "Babel", estará tocando en estos shows canciones de la época de Arco Iris, cosas de su álbum "Gas", temas del filme "Diarios de Motocicletas" y del video game "The last of us", entre otros mojones de su carrera.