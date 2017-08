Santaolalla, el 23 de octubre en Mendoza

El músico Gustavo Santaolalla volverá a presentar su espectáculo "Desandando el camino", en el que repasa temas de toda su carrera, el próximo 30 de septiembre en el porteño Teatro Coliseo, en tanto que el 13 de octubre hará lo propio en el Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo y el 23 de ese mismo mes recalará en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza.



Tal como ocurrió el pasado 10 de junio, también en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125), Santaolalla interpretará temas que irán desde sus inicios en Arco Iris hasta su labor en Bajofondo, pasando por sus composiciones para películas, sus discos solistas y la música del videogame "The Last Of Us".



El músico estará acompañado por Andrés Beeuwsaert, en teclados; Barbarita Palacios, en percusiones y coros; Javier Casalla, en violín, guitarras y vientos; Nicolás Rainone, en contrabajo y cello; y Pablo González, en batería.



El recorrido por toda su historia musical por parte de Santaolla tiene su reflejo en el disco, debido a que acaba de editar "Raconto", un trabajo en el presenta versiones actuales de sus clásicos.