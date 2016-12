San Martín celebra un bicentenario musical

Hoy el departamento de San Martín celebra sus 200 años desde que fuese fundado en 1816 por don José de San Martín y por ello ha estado desarrollando una serie de actividades que hoy culminan con la llegada de la llama votiva al departamento y un concierto que reunirá a la Orquesta Escuela de Música con la voz de la reconocida cantante Soledad Pastorutti, quien también brindará un recital en solitario tras su actuación con el cuerpo orquestal. Para el repertorio de la cantante se han hecho arreglos especiales a Zamba de mi esperanza, del sanmartiniano Luis Profili, que se ha convertido en un clásico del folclore nacional.



Hugo Arcidiácono es el director de la Orquesta Escuela y charló con Diario UNO acerca de esta particular presentación en la cual los chicos que la integran –que tienen entre 9 y 20 años– tendrán la posibilidad de mostrar sus logros.



Historia hecha con música

"La orquesta comenzó en San Martín en el 2011, con 20 chicos y sólo con flautas dulces, que eran los instrumentos que teníamos, hasta que llegó la primera partida de instrumentos que compró el municipio con un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Posteriormente el municipio quiso apostar, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Humano, a comprar más instrumentos, lo cual nos permitió inscribir a más chicos", recuerda Ardiciácono.



Este proyecto, que ha buscado otorgarle a niños y adolescentes una forma de crear lazos entre ellos, ha crecido en forma exponencial, a tal punto que hoy son 120 los que integran esta Orquesta Escuela, que los recibe en su conjunto desde el día uno. "De esta manera incluimos al que recién empieza y al que lleva cuatro años. Con diferentes dificultades, todos terminan haciendo música en conjunto. Como nosotros no tenemos un plan de egresados, lo que estamos haciendo en los últimos años es reconvertir a los chicos que han excedido la edad de 20 años en alumnos monitores, que van a ser los futuros profesores del proyecto, alumnos que están con un plan de becas, colaboran con los docentes y esto nos permite atender a más niños", explica el director.



Los chicos han tenido capacitaciones de inmejorable nivel, ya que han contado entre sus profesores a músicos de las orquestas Sinfónica y Filarmónica, porque como dice su director, los 45 kilómetros que separan San Martín de nuestra Capital no son muchos, pero para los niños pueden hacer la diferencia entre estudiar música o no.



Además, este es uno de los semilleros departamentales que podrán más adelante darle a nuestras principales orquestas nuevos talentos: "La idea es poder nutrir de músicos o docentes más proyectos e instituciones. Tenemos muchísimos chicos que ya han elegido la música como vocación, que se van a ir a formar a la Escuela de Música, chicos que salen de la secundaria y buscan profesorados de Música o formarse como instrumentistas", refiere Arcidiácono.



Esfuerzo y crecimiento

Los integrantes de la orquesta saben desde el inicio que tocar un instrumento requiere estudio y esfuerzo. Pero se han visto recompensados: "Trabajar con ellos me gratifica. Los chicos transmiten algo que es maravilloso, mágico, siempre te están brindando su talento, sus ganas de esforzarse. Con los chicos yo he aprendido que no existe 'el no puedo', 'no me va salir'. Ellos empezaron a tocar obras muy sencillas. Escribíamos de acuerdo con su nivel y el año pasado pudimos brindar un concierto de música sinfónica, donde tocaron fragmentos de la Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, y este año pudimos hacer un concierto multimedia con música de cine. Está la propuesta de repetirlo y estamos buscando fecha en el Independencia, pero todavía no está confirmada", cuenta el director.



Y agrega: "Les decimos que el instrumento, para que suene, detrás tiene que estar el esfuerzo. Es la cultura del esfuerzo, no existe la posibilidad de que aprieto un botón y todo está. Ellos saben que van a sonar de acuerdo a las horas que le dediquen, como efectivamente lo hacen. En forma presencial van entre cuatro y cinco veces por semana, más las horas de estudio y ensayo. Para ellos es un juego, donde aprenden divirtiéndose".