Rod Stewart vuelve a la Argentina

Rod Stewart, creador de exitos como "Maggie May", "You wear it well", "Hot Legs", "You're in My Heart," Sailing" "Forever Young " y "Da Ya Think I'm Sexy", entre muchos, regresa al país.





Rod Stewart fue reconocido dos veces por el "Rock and Roll Hall of Fame" y es uno de los artistas más importantes de todos los tiempos con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, durante sus cinco decadas de carrera.





En 2016 le otorgaron el título de Caballero del Príncipe William en los festejos de su cumpleaños, por servicios de música y caridad.





Rod Stewart - I Don't Want To Talk About It (from One Night Only!) ft. Amy Belle



En agosto de este año, se unió con el grupo DNCE (de ventas multi platino) para el lanzamiento de una versión totalmente renovada de una de las canciones más emblemáticas de todos los tiempos, "Da Ya Think I'm Sexy", incluida originalmente en el noveno disco de Stewarts "Blondes Have More Fun" (1978).





La misma se presentó con gran éxito en los premios MTV VMA de 2017.