Rod Stewart regresará a Buenos Aires en 2018

El músico inglés Rod Stewart regresará a Buenos Aires el viernes 16 de febrero, después de cuatro años de su última visita al país, para ofrecer un concierto en el Estadio Geba en el marco de su gira "Rod Stewart: Live in Concert" en el que hará un repaso por toda su vasta trayectoria discográfica.





La legendaria estrella del rock se presentará nuevamente en el predio de Marcelino Freyre 3831, donde en febrero de 2014 dio a conocer las canciones de "Time", álbum que lanzó en 2013 y que luego, dos años después, fue precedido por su más reciente trabajo "Another Country".

Rod Stewart - I Don't Want To Talk About It (from One Night Only!) ft. Amy Belle



Desde su singular voz, su composición narrativa y sus apasionados shows en vivo, Stewart construyó en cinco décadas una exitosa carrera musical, en la que editó 29 discos y logró hits como "Maggie May", "You wear it well", "Hot Legs", "You`re in My Heart ", "Do you think I`m Sexy", "Sailing" y "Forever Young".





En el 2007 se le otorgó la insignia de Comandante del Imperio Británico (CBE) por la Reina de Inglaterra, y en octubre del año pasado fue investido Caballero del Imperio Británico en una ceremonia oficiada por el príncipe Guillermo en el palacio de Buckingham.