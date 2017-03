Rod Stewart pide perdón por un vídeo en el que simulaba una decapitación

El rockero británico Rod Stewart pidió hoy disculpas por un vídeo en el que simula una decapitación en el desierto similar a las que ha divulgado el grupo yihadista Estado Islámico (EI), unas imágenes que en su opinión se han "malinterpretado".



Stewart, de 72 años, aparece en una duna en Abu Dabi con su mano derecha en la garganta de un hombre, situado frente a él de rodillas en la arena.



El vídeo, publicado en la cuenta de Instagram de la esposa del músico, Penny Lancaster, y borrado más tarde, ha sido divulgado por el diario "The Guardian".



En un comunicado, Stewart aseguró que la escena era una imitación de la popular serie de televisión "Juego de Tronos" ("Game of Thrones"), aunque "comprensiblemente, se ha malinterpretado", afirmó el autor de "Maggie May", que extendió sus "más profundas disculpas a aquellos que se han ofendido".



"Primero imitamos a los Beatles cruzando Abbey Road, y luego de forma espontánea nos pusimos a jugar a 'Juego de tronos". Estábamos simplemente enredando antes del espectáculo", argumentó Stewart.



Familiares de David Haines, cooperante británico ejecutado en septiembre de 2014 por el Estado Islámico, expresaron su malestar por el vídeo del músico.



"Eso le pasó realmente a mi padre. No es algo con lo que se deba bromear. Creo que es vergonzoso que una persona famosa, a quien se percibe como un modelo de conducta, haga este tipo de cosas", afirmó la hija de Haines, Bethany, al "Daily Mail".



