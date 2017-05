Fm Montecristo te presenta Dig Down lo nuevo de Muse





Se venía especulando con el anuncio de un nuevo track de Muse, y finalmente llegó el día.





El track se llama "Dig Down", y no llega solo ya que Matt Bellamy, Chris Wolsten holme y Dominic Howard, los integrantes de Muse, compartieron el material audiovisual de este sencillo que contó con la dirección de Lance Drake. En el video narran una historia de acción tanto futurista como aterradora, protagonizada por la activista y modelo Lauren Wasser.





MUSE 1





De momento no se sabe si esto se trata del regreso de Muse con un disco completo o simplemente es un sencillo, esto luego de que varios medios reportaran que "Dig Down" se trata de un track y no de una canción que forme parte de un nuevo álbum.





En Fm Montecristo 93.7 y Diario Uno un track colección 2017 junto a Muse y Dig Down.