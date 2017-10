Puerto Rico recibe a sus hijos predilectos. La isla del encanto atraviesa una de sus peores crisis humanitarias tras el devastador paso del huracán María y cuatro de sus representantes más internacionales se han subido en un avión con destino a San Juan de Puerto Rico para comenzar con la dura tarea de reconstruir el país y hacer llegar a los damnificados la ayuda que han recaudado en las últimas semanas. Así se dejaron ver Ricky Martin , Chayanne, Luis Fonsi y Nicky Jam en una imagen compartida por el intérprete de Living la vida loca en su cuenta de Instagram donde acumula más de nueve millones de seguidores.





Los cantantes se sumaron así a la campaña internacional que busca hacer llegar la ayuda, especialmente agua y alimentos, a los sitios más afectados de la isla. Desde que ocurrió la tragedia Ricky Martin se ha dedicado a buscar apoyo. El boricua lanzó en sus redes sociales una plataforma para recaudar fondos. Él donó 100.000 dólares y en solo cinco días ya tenía más de 400.000 dólares.





Los cuatro cantantes no estarán solos. A su llegada los estará esperando la presentadora también boricua María Celeste Arrarás, quien junto a los artistas cubanos Gloria y Emilio Estefan tuvieron la iniciativa de reunir a caras famosas para poder tener otro foco de atención. "Todos vamos, no como famosos, sino como puertorriqueños. Estamos todos tocados, afectados y solidarios por lo que está pasando nuestra gente, tenemos un sentimentalismo que nos aflora hasta las lágrimas por no saber que más hacer para ayudar", dijo la presentadora.

Pero ellos no han sido los únicos que se han volcado para aportar su granito de arena al país caribeño. Jennifer Lopez, por su parte, donó un millón de dólares. "Este es el huracán más fuerte que ha pasado por Puerto Rico en casi 90 años y los daños son horribles, se han perdido vidas, no hay energía eléctrica a través de la isla", dijo Lopez en una rueda de prensa junto al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. "Necesitamos que todos presten atención y apoyen urgentemente a Puerto Rico y el Caribe con donaciones y cualquier ayuda", aseguró la polifacética artista en español.





Pitbull por su parte ha cedido su avión privado para que algunos pacientes con cáncer de Puerto Rico puedan viajar a Estados Unidos y seguir con sus tratamientos de quimioterapia.