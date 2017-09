Ricardo Soulé hizo un culto a la sensibilidad

Intacto a sus 67 años, el enorme músico Ricardo Soulé volvió a dar otra rotunda demostración de sensibilidad, talento y espíritu creativo al cabo de otro lucido concierto, esta vez acústico y a dúo, ante una eufórica concurrencia anoche en el bar Notorious del Barrio Norte porteño.





El creador de Vox Dei, banda emblemática del rock nacional que lo revolucionó todo con su obra cumbre, "La Biblia", al igual que "Balada para un loco" en el género tango, se presentó junto al joven y promisorio guitarrista Daniel Oroño, quien integra la banda La Bestia Emplumada que Soulé lidera desde hace 14 años y cuyo último disco fue el notable "Vulgata" (2015).





El show, enmarcado en un ciclo de martes que inició Litto Nebbia en aquel memorable show del 14 de marzo, fue prologado por uno de los impulsores del ciclo, el avezado compositor y director Oscar Laiguera, en la única vez que sonó, sedoso y siempre afinado, ese magnífico piano de cola que caracteriza al lugar, ya que el resto fue toda una acabada lección de guitarra, violín y armónica a cargo de la estrella de ocasión.





En cuanto al violín, que fue protagonista casi exclusivo de las dos canciones de "La Biblia" incluidas en la lista de 12 temas, "Libros sapiensales I y II" y "Presente", Soulé reveló a Télam que se lo regalaron los integrantes de La Renga, con el que protagonizó, en calidad de invitado estelar, un aclamado recital el sábado 26 de agosto en el estadio de Huracán.





"Yo tengo un violín acústico viejito, con el que lucho y lucho para mantenerlo vigente, pero cuesta y este eléctrico que me regalaron estos chicos hace tres años es una maravilla y me facilita mucho las cosas. Con La Renga tenemos total afinidad musical e ideológica, en lo social y en lo filosófico y para mí es un orgullo que me inviten a tocar y a compartir tan lindos momentos, plenos de sentimiento y agradables sensaciones", describió Soulé.





Soulé y su conjunto volverán a pasar del intimismo a la masividad cuando el 14 de octubre próximo se presenten en la primera velada de una muy especial edición del Buenos Aires Rock (BA Rock) que regresará tras paréntesis de 35 años, esta vez en el estadio Malvinas Argentinas.





De "Vulgata", hubo un único tema, "Minaya", preciosa canción que parece surgida del mejor repertorio de Vox Dei, mientras que enseguida sobrevino "Bilbo", una balada que Soulé dedicó a un flautero callejero de la ciudad vasca de Bilbao estragado por los efectos de la heroína.





"Me inspiré en su dolor y en el de tanta gente que sufre ese flagelo. Me puso muy contento haberlo visto dos años después en Vitoria, muy recuperado y con una chica a su lado. Eso me emocionó y me dio cierto alivio", contó.





Por lo demás, hubo una destacada versión de ese gran clásico que es "Prometeme que nunca me dirás adios" en el que le expresa a su chica que "solo me importa mirarme en tus ojos negros. Lo que quieras, yo lo haré, pero nunca me digas adiós, pues si eso pasa, vería que el sol moriría y con el también yo", que a varios les humedeció los ojos.