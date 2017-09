Ricardo Mollo cantó Los dinosaurios por la desaparición de Santiago Maldonado

Ricardo Mollo hizo pública su crítica por la desaparición de Santiago Maldonado y emocionó a todos cuando, en medio de un show, interpretó su versión de Los Dinosaurios, el mítico tema de Charly García





En un Luna Park repleto y en el marco de un show de la banda Divididos, Mollo envió un mensaje directo.





"Charly García escribió en el '82 esto cuando todavía teníamos miedo. Porque yo vengo de esa época. Pero todavía teníamos miedo y Charly escribió esa canción exorcizando ese miedo. Pero ahora, 35 años después, no. ¡NO!", disparó el músico desde el escenario.





Esta no es la primera vez que el ex integrante de SUMO hace referencia a Maldonado: "Yo ya viví una época en la que pasaban estas cosas, no pueden volver a pasar y menos en democracia", dijo días atrás en otro show.





"Que lo de Santiago Maldonado no sea un tubo de ensayo para el futuro de este país", aseguró y contó que que tuvo un sueño donde lo vio y no pudo "despertarse en toda la noche".





Mirá el video.