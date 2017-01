Ray Davies fue nombrado Caballero del Imperio Británico

El líder del legendario grupo británico The Kinks, Ray Davies, fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico, que otorga la Reina Isabel II, una condecoración que compartirá con colegas como Paul McCartney, Mick Jagger, Bono, Sting y Elton John, entre otros.



"Recibí la noticia con sorpresa, humildad, alegría y un poco de vergüenza, pero después de pensarlo, acepto este honor por mi familia y seguidores, así como todos los que me han inspirado para componer", expresó públicamente el músico, según reportan los diarios británicos.



El autor de clásicos como "You really got me" y "Waterloo Sunset" será reconocido por su aporte a la difusión de la cultura británica, junto a otros artistas de distintos géneros.



The Kinks, formada por los hermanos Ray y Dave Davies, fue una de las más importantes e influyentes bandas inglesas en la década del '60, en tanto que su líder es considerado uno de los grandes poetas del rock británico.



Además, el tratamiento que la banda dio al sonido de la guitarra en los temas "You really got me" y "Night and day" es considerado por muchos críticos como el antecedente del heavy metal.