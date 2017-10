Raly Barrionuevo y la gira nacional de "La niña de los andamios"

Raly Barrionuevo, artista con carácter propio dentro de la música popular de raíz, concretará este sábado desde las 18 una especial edición del encuentro colectivo de la Peña Trashumante en la plaza Próspero Molina de Cosquín donde por primera vez pondrá a sonar su flamante duodécimo álbum "La niña de los andamios", en la provincia de Córdoba , en un anticipo de los cuatros shows que ofrecerá en noviembre en Niceto.





Para el trovador santiagueño radicado en Unquillo, el hecho de mudar la peña al emblemático espacio que acoge al festival mayor de folclore y poder hacerla un día sábado "implica un desafío que nos tiene muy entusiasmados", según afirmó durante una entrevista con la agencia Télam.





"Yo siempre he tenido el sueño de generar un espacio de autogestión donde todo es generado por los propios participantes en un marco de horizontalidad que sirve para financiar las actividades educativas de la Universidad Trashumante", destaca Barrionuevo.





Para el letrista, cantante y guitarrista "lo que proponemos con esta manera de encarar las cosas es un mensaje. Esté el gobierno que esté siempre ponemos mucho énfasis en la autonomía desligada de cualquier ámbito de poder".





Como condimento central de la próxima Peña Trashumante aparece la puesta en escena de "La niña de los andamios", reciente disco que ya está subido en las redes pero que aún no se publicó de manera física.





Tanto en el registro como en su puesta en Cosquín a Raly se suman Lisandro Aristimuño, el baterista Demi Carabajal, el tucumano Ernesto Guevara, el riojano Ramiro González, el transerrano José Luis Aguirre, la pianista Elvira Ceballos, Micaela Vitta, Milena Salamanca, el trío cordobés Toch y DJ Flores, entre otros.





Antes del desembarco en la Próspero Molina, desde agosto "La niña de los andamios" ya sonó en recitales por Tucumán , Salta, Jujuy, La Plata, Rosario , Santa Fe, Luján, Villa María y la Patagonia y del viernes 17 al lunes 20 de noviembre lo hará en la disco porteña Niceto Club (Av Cnel. Niceto Vega 5510).





Con este repertorio, el oriundo de Frías confirma su pulso en la chacarera y el perfil testimonial de una obra con títulos poderosos como "Circo criollo", "Ey, paisano", "Noticias de mi alma" y "Rodar", por citar solamente algunos de sus álbumes.





-¿Puede escucharse "La niña de los andamios" como su disco más intimista?

-Muchas de las canciones tienen que ver con cosas que me han pasado desde los sentimientos. De hecho, la partida de mi mamá (en 2013) alumbró el primer tema que se llama "Hijo de ayer" porque es como que me cayó la ficha de que ya no tenía el camino de regreso a la infancia como dice Peteco (Carabajal en "A mis viejos"). En cambio, "La niña de los andamios" es una canción con las cosas un poco más acomodadas con respecto a lo de mi madre y en el caso de "Mi esfera de cristal", que compuse para mi padre, es como un documental en una historia de perdones a uno mismo y a la gente que hizo lo que pudo.