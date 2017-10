Radiohead, Bon Jovi, Judas Priest, Dire Straits, MC5, The Cars, Eurythmics y Rage Against the Machine son algunos de los 19 nominados para ingresar al Hall de la Fama del Rock and Roll en 2018, en una ceremonia que se realizará el 14 de abril, en la ciudad estadounidense de Cleveland.





También figuran en la lista The J Geils Band, The Moody Blues, The Meters, The Zombies, LL Cool J, Nina Simone, Sister Rosetta Thorpe, Kate Bush, Rufus Featuring Chaka Khan y Link Wray.





Los ganadores se darán a conocer en diciembre de acuerdo a una votación en la que participan 800 personas, entre artistas, historiadores y profesionales de la industria de la música.





Para ingresar al Salón de la Fama se requiere hayan pasado al menos 25 años desde la edición del artista o banda postulado, por lo que en este caso el límite es el año 1992.





En este contexto, para esta nueva edición hay artistas como Radiohead o Rage Against the Machine que fueron habilitados este año, y otros que podrían haber ingresado en varias oportunidades anteriores, como el caso de Nina Simone o Sister Rosetta Thorpe.