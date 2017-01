Proyecto Quasar: "Donde los pájaros sienten temor"

Luego de varios cambios en la formación, este trabajo cuenta con la participación de algunos ex integrantes y la aparición del ahora guitarrista estable Maxi Lanchini, quien le aporta algunos efectos de modulación al grupo.





Surgidos originalmente como cuarteto, la mutación de Quasar atravesó cambios en la batería con percusiones, corista y pianista, hasta llegar a una formación con dos guitarras (uno de ellos, Emanuel Loyola, canta), el tecladista Ignacio Ponzone, el bajista Wally y el baterista Mariano Potichkin.



En este camino, si bien tres discos no parece mucho, sí lo es desde los 10 años que llevan tocando, demostrando que aquellas referencias primigenias a The Mars Volta o Pez dieron lugar a una personalidad propia que no es fácil de encasillar, salvo que se ponga bajo el nombre "Proyecto Quasar".



Así, las composiciones de Loyola comenzaron a darle más lugar a las teclas de Ponzone, destacándose algunos colchones y momentos de psicodelia en "Ceniza", donde un órgano Hammond se entremezcla con un solo blusero y filoso y otras melodías sintetizadas. Además, para los que siguen a la banda en vivo, estas canciones no van a sonar nuevas y eso también se siente en la placa: todas ellas cuentan con un interesante recorrido que ayudó a pulir los detalles.



"Más, quiero mas del Sol: que me queme el cuero, hasta el interior. Ya caminó otra vez, por aquel camino, que nunca debió", canta Loyola en la acústica "Paranoia", en un claro ejemplo de esas introspectivas, entonadas desde lo agudo, y con un coro que armoniza y entra hasta las tripas.



Pero no sólo las canciones tienen letra, guitarra y teclados, sino que los parches dan los toques justos para llenar los huecos que los otros instrumentos abren con canciones que apuntan más al clima que a la destreza que el baterista muestra.



"Donde los pájaros..." es la parte uno de un disco doble que ya fue grabado y que espera su edición física para ser presentado en sociedad, en algún concierto autogestivo bajo el Ciclo No Nómade, que el propio quinteto organiza desde algunos años junto a bandas amigas.



El álbum fue grabado en Music Factory Estudio por Diego Lotus, y en la sala del grupo en el barrio de Flores con Juan Godfrid (batería de Malviaje) en la técnica, quien mezclo el disco junto a la banda y lo masterizo en La Escotilla Estudio con Gerardo Boyadjian.

"Donde los pájaros sienten temor" es la primera parte del tercer disco del ahora quinteto del oeste Proyecto Quasar, en el cual se corren un poco de la rabia de los dos primeros álbumes para centrarse en un muy logrado ambiente.