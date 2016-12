Propusieron declarar lugar histórico la granja de Woodstock

La granja en donde se llevó a cabo el legendario festival de música de Woodstock, en 1969, situada en el estado de Nueva York (Estados Unidos), podría ser declarada lugar histórico si prospera una iniciativa de la Junta para la Preservación Histórica neoyorquina.



Ocurre que las 242 hectáreas de la granja lechera, ubicada en Bethel, fue incluida junto a otros 25 sitios para que ingresen al Registro Estatal y Nacional de Lugares Históricos, informó el alcalde de Nueva York, Andrew Cuomo, en un comunicado.



"La historia de Nueva York es la historia de esta nación, y pretendemos preservar los sitios de eventos significativos para futuras generaciones", agregó.



El histórico encuentro de "paz y música", como se lo promocionó en ese momento, se llevó a cabo entre el 15 y el 18 de agosto de 1969, y es considerado como el momento cumbre del movimiento hippie.



Alrededor de 400 mil personas asistieron al festival, donde coincidieron los principales ídolos y bandas musicales de la época, tal el caso de The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, Joan Baez y Crosby, Still, Nash and Young, entre otros.



También significó la consagración definitiva de figuras como Carlos Santana y Joe Cocker, con una memorable versión de "A little help from my friends", de Los Beatles.



Más allá de las leyendas alrededor del famoso festival, muchos críticos consideran también que a partir de ese momento comenzó el declive del movimiento hippie, sobre todo por la exacerbación de sus aspectos más superfluos en detrimento de su filosofía de vida.