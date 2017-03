La mañana se llena de suspiros. Camila Cabello está causando sensación con el movimiento de su caminar y en general por su presencia en el video de "Hey Ma".





Pitbull, J Balvin y Camila fusionan talento en el tema "Hey Ma", el cual forma parte de la banda sonora de la octava película de Rápido y Furioso, "The Fate of the Furious", la cual se filmó en Cuba.





Mirá el video.





Hey Ma