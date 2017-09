Pitbull incita a los jóvenes a rebelarse

"Nunca la vas a hacer, nunca va a pasar; yo sé que aquí hay estudiantes, pero esa idea es una mierda. Ustedes pueden hacer lo que quieran si pelean por eso", dijo el cantante estadounidense de origen cubano.





En el foro México Siglo XXI, el compositor señaló que los mexicanos fueron decisivos en su carrera y contó detalles de sus años de formación cuando cambió de escuelas, de estados en estados hasta que vivió un punto y aparte en su formación.



"Una maestra cambió mi vida, se llama Hope Martínez y me dijo creo en ti. Después de eso todo fue diferente", señaló.



Pérez, de 36 años, se apareció en el Auditorio Nacional con uno de sus elegantes trajes, este de tonos oscuros, y durante tres cuartos de hora insistió en la importancia de mantener el enfoque en las metas y elogió la capacidad de sacar utilidades de los fracasos.



"Mi primero (fracaso) fue en Carolina del Norte, estaba tan nervioso que tomé unos tragos y luego se escuchaba algo como bub,bub,bub; al otro día sentí vergüenza, pedí disculpas y desde entonces nunca subí borracho" al escenario, confesó.



Ganador de numerosos premios, Pitbull contó que todavía hay personas que le dicen no a sus proyectos.



"Me despierto todas las mañanas y me encantan que me digan: 'no va a pasar, tú estás loco'. Eso es bueno para luchar, si tu vida está en candela (crisis), recuerda que estás respirando y puedes salir para fuera y hacer algo", señaló en un español con acento y palabras cubanas ligado con términos en inglés.



Pitbull habló de las caídas en la vida y observó que lo primero para levantarse es reconocer que ocurrieron; muchos no lo hacen y siguen en lo mismo.



"Puedes tener un plan, una estrategia, pero cambia y debes cambiar y usar la energía en aplicar una solución y no en protestar", comentó, luego de declarar su indiferencia por los 'me gusta' y los 'seguidores' de las redes sociales.



Sobre la música mexicana, dijo que le gustaría cantar con Vicente Fernández, aunque antes -aseguró- tendría que tomarse un tequila con él.





Fuente: EFE