Pink Floyd suena en la Nave de la mano de Eclipse

Son 20 años, nada menos, los que está festejando Eclipse durante este 2017. Por eso este combo de músicos mendocinos que interpreta a la perfección la música de Pink Floyd se ha embarcado en una emotiva gira que ya los llevó por Tunuyán, San Juan y este viernes estarán en la Nave Cultural.





Allí, a las 22, Eclipse hará sonar "The Division Bell", el penúltimo álbum de la discografía de estudio de la legendaria banda de Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright. Por supuesto el show se completará con otros clásicos y el despliegue sonoro y visual que caracteriza cada una de sus presentaciones.





Este vigésimo aniversario dio origen a la gira "e20 17 On the Run Tour Aniversario" y durante su desarrollo la banda mendocina llevará la música de Pink Floyd a distintos departamentos de la provincia de Mendoza y también a aquellas ciudades vecinas que sirvieron al crecimiento y desarrollo artístico de Eclipse durante estos 20 años.





"The Division Bell" fue lanzado en 1994 y hace muchos años que la agrupación local, reconocida como una de las más destacadas a la hora de recrear la música del cuarteto británico, no presenta esta edición en forma completa. Por eso muchos de sus fans vienen pidiendo desde hace tiempo un espectáculo como este que tiene entre sus puntos salientes clásicos como "High hopes", "What Do You Want From Me" y "Coming Back to Life".





Eclipse está formado por Jorge Garín (voz líder), Sebastián Rivas y Edgardo Povez (guitarras), Juan Pablo Bruno (saxo, guitarra y coros), Federico Zuin (bajo), Claudio López (teclados, secuencias y coros), Fernando Moncada (batería, percusión y secuencias) y Adriana Rodriguez y Mariel Santos Vidal (coros).





ENTRADAS

Valor de Entrada a SECTOR A: $ 200

Valor de Entrada a SECTOR B: $ 180

Valor de Entrada a SECTOR C: $ 140





Formas de Pago: efectivo y tarjetas.





Entradas en venta en la boletería de la Nave Cultural (Teléfono: 4495288), en Mendoza capital: de 10 a 13 y de 18 a 21.





Fuente: Prensa Municipalidad de Mendoza.