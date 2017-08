Patricia Sosa: "Es terriblemente enriquecedor salir de gira por el país"

A punto de iniciar una serie de presentaciones que la llevará hasta fin de año por distintos puntos del país, la cantante Patricia Sosa calificó de "terriblemente enriquecedor" al contacto con el público y afirmó que lo que más le interesa luego de tantos años de carrera es "salir de gira" porque "nada tendría sentido" sin esta experiencia.



"Lo que más me interesa después de tantos años es salir de gira. Nada tendría sentido si no me subo al micro con la banda a tocar. Todavía tengo ese espíritu nómade de llevar la música a todas partes", expresó la artista a la agencia Télam, quien se definió como "una roquera que canta lo que se le da la gana".



Ya sea con la excusa de presentar su disco "Señales", en el marco del ciclo Acercarte, junto con Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto con el espectáculo "Agitando pañuelos" o con los shows de "Las Elegidas", Patricia Sosa encarará desde este sábado una serie de diferentes shows en diferentes puntos del país.





patricia-sosa-2.jpg Patricia Sosa. Foto: Télam.



El recorrido se iniciará el sábado en territorio capitalino, junto a Celeste Carballo, en Tango Porteño; continuará el 24 de agosto en Tucumán; el 2 de septiembre será el turno de Tandil; el 9 regresa a la Ciudad de Buenos Aires para un show en el Auditorio de Belgrano; el 13, en Rosario; el 14, en Córdoba ; el 1 de octubre, en Ayacucho; el 12 de noviembre, en Entre Ríos ; el 14 y 15 de noviembre se presentará en el Templo Amijai, con la cantante judía Karen Nisnik; el 18 de noviembre, actuará en San Juan; y el 16 de diciembre, en Córdoba.



La cantante, que se dio a conocer públicamente como vocalista de la banda de hard rock La Torre, en la década del '80, una formación liderada Oscar Mediavilla por la que pasaron el Negro García López, Fernando Lupano y Jota Morelli; y que en los '90 encaró una exitosa carrera solista, con un repertorio más volcado a las baladas, prevé además el lanzamiento de un disco junto al virtuoso pianista cubano Chucho Valdés.



De este encuentro, que se produjo a instancias del cubano, quien quedó impactado cuando escuchó accidentalmente su voz, Patricia Sosa celebró la "conexión tremenda" lograda, en parte, gracias a que ambos practican desde hace muchos años técnicas de meditación.





patricia sosa.jpg



La artista remarcó la importancia de actuar en remotos puntos del país, reflexionó sobre su rol como cantante y explicó las claves para poder encarar diversas actividades sin perder el foco.



-¿Con qué sensaciones quedás luego de realizar presentaciones en distintos puntos del país?

-Es tremendamente enriquecedor. La gente de la música está muy acostumbrada a subestimar a los públicos. La gente lo que tiene es una sensibilidad en común, sin importar a qué se dediquen. Yo voy encontrando en el país que existe una sensibilidad en común, que algunos la tienen más a flor de piel y otros no, hay distintas formas de manifestarse.



-En este sentido, ¿cuál creee que es tu rol como artista?

-Primero, soy un canal de expresión y sé que el don no es mío, así que lo tengo que cuidar. Soy la guardiana de mi voz y la cuido como un soldado. Por otra parte, yo entrego un audio para que la gente se suba a ese audio con un piso alto. No subestimo nunca, no voy a dar un piso bajo nunca. Y después, me interesa mucho que en el espectáculo haya poco más que música, que sirva, pero con el verdadero sentido de la palabra servicio. Es mucho más que un recital. No me interesa pasar como una figura del disco y listo. Me interesa que tengamos una conexión desde lo espiritual grande. Siempre pido que cuando termine el espectáculo, todos seamos mejores personas.