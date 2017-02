Para el tenor José Carreras, la ópera está "en buenas manos"

El tenor español José Carreras, quien lleva adelante la gira "A life in music" que marca su despedida de los escenarios, consideró que el panorama actual de la ópera presenta "una gran cantidad de artistas magníficos", por lo que destacó que el futuro de este género está "en buenas manos".



"Sinceramente, las nuevas generaciones tienen una gran cantidad artistas magníficos, grandes talentos, artistas de magnífica calidad, magníficas voces, por lo tanto creo que el panorama mundial de la lírica está en buenas manos", dijo el cantante, en una entrevista concedida a EFE desde la ciudad australiana de Sidney.



Sin embargo, el tenor remarcó la importancia de que la ópera cuente con "la sensibilidad de los gobiernos, de las administraciones, para que no sea un evento privado, sino también público", debido a los grandes costos que demanda su montaje.



Tras una carrera de 50 años, Carreras decidió emprender una gira de despedida, en la que repasa algunas de sus interpretaciones más memorables, como las realizadas de obras de Giuseppe Verdi y

Giacomo Puccini, entre otros.



A nivel popular, el cantante alcanzó un nivel de exposición poco frecuente para la ópera cuando fue parte del proyecto "Los tres tenores", junto a Luciano Pavarotti y Plácido Domingo.



"Lógicamente empiezo a sentir un poco de nostalgia, pero el final de una vida profesional le llega a todo el mundo y creo que en un par de años será un momento adecuado para que todavía, relativamente joven, me dedique a otras actividades y otras cosas que durante más de cincuenta años no he podido hacer", explicó el tenor.



A la hora de imaginar su último acto en público, expresó que le gustaría que fuera con "el último acto de Carmen", la ópera de Georges Bizet.



Vestido de chaqueta y corbata, y de hablar pausado sin tutear, Carreras, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1991 y sobreviviente de una leucemia que le detectaron a finales de los ochenta, en pleno auge de su carrera artística, confiesa que se siente "un privilegiado de la música".

La gira "A life in music" comenzó en octubre pasado y se extenderá hasta el 2018