Pablo Milanés regresa al país con sus "Canciones para siempre"

El cantautor cubano Pablo Milanés, una referencia de la música popular iberoamericana, regresará a Buenos Aires para presentar el viernes 1 de septiembre en el Teatro Coliseo un repertorio con "Canciones para siempre" que buscan ser una alternativa "al decepcionante panorama musical en el que las trasnacionales inventan falsos ídolos", según criticó.





"Estamos viviendo un ciclo donde al increíble poder de ciertos medios y empresas por imponer determinados paradigmas hay que dejarlo pasar hasta que el público descubra que allí no hay ningún bien cultural", observó Milanés durante una entrevista telefónica con la agencia Télam.





Desde La Habana, el compositor y cantante, que fue uno de los puntales del Movimiento Nueva Trova, consideró que continúa "en el camino con una actitud personal y social desde la que nunca hice una concesión porque creo en el sentimiento del pueblo, en la sensibilidad y en la espiritualidad".





"El sentimiento que se produce cada vez que se genera una conexión con el público es mi mayor felicidad", confesó el músico de 74 años, que ostenta un cancionero imponente jalonado por títulos como "Yo pisaré las calles nuevamente", "De qué callada manera", "Años", "Comienzo y final de una verde mañana", "El breve espacio en que no estás", "Amo esta isla", "Pobre del cantor" y "Proposiciones".





En busca de revalidar esos lazos sensibles con el público argentino, Milanés actuará el viernes 1 desde las 21 en la sala de Marcelo T de Alvear 1125, acompañado por Miguel Núñez (piano y dirección musical), Osmani Sánchez (batería) y Sergio F. Raveiro (bajo).





Con esa formación, el guitarrista y cantante presentará "Canciones para siempre", una propuesta que, dijo, "me permite recuperar canciones propias que han pasado desapercibidas y que tienen un valor para mí".





"Son canciones que grabé hace muchos años y de las cuales muchas no se conocen y que me permiten experimentar en un ejercicio con el que me ha ido bien, porque el público ha sido muy receptivo en España y en México", resaltó el artista.





Milanés también subrayó entre risas el grado de aventura que tiene reencontrarse con esas piezas "porque nos obliga a trabajar cada canción pero, por suerte, nosotros no nos equivocamos nunca porque el público no nota cuando eso sucede".