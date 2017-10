Otro ex One Direction se presenta en Argentina en 2018

Niall Horan, uno de los ex One Direction, presentará en Argentina su primer disco solista, "Flicker", el viernes 6 de julio en el estadio Luna Park, en Buenos Aires , en el marco de su gira Flicker World Tour 2018, con la que recorrerá varios países de América junto a la artista country Maren Morris como invitada.





Este primer trabajo en solitario del cantante y compositor irlandés, "Flicker", será lanzado al mercado el viernes 20 de octubre a través de la discográfica Capitol Records, pero ya se puede escuchar el primer sencillo "Too much to ask", recientemente difundido a través de las plataformas sociales.





Horan, que vendió más de 70 millones de discos como parte de la banda "One Direction", lanzó su carrera como solista con los simples "This Town" y "Slow Hands", con los que obtuvo las certificaciones Platinum en los Estados Unidos , Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos y "Slow Hands" fue el número uno en 44 países.





Además de presentarse en el estadio de Madero 420 el 6 de julio del próximo año, dos días antes, el 4, ofrecerá un concierto en el Movistar Arena de Santiago (Chile), y posteriormente, el 8 en el Metropolitan de Río de Janeiro y el 10 en el Espacio de las Américas de San Pablo, Brasil; la última fecha confirmada hasta el momento es en el predio de Pepsi Center en la Ciudad de México el 13 de julio.





Con sus compañeros de One Direction, Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson, Horan publicó cuatro álbumes, el debut "Up All Night" (2011), "Take Me Home" (2012), "Midnight Memories" (2013) y "Four" (2014), y en formato cuarteto, ya sin Malik, el último antes de tomarse un tiempo indefinido, "Made in the AM", de 2015.





A parte de la visita de Horan, el otro ex One Direction que pisará Argentina es Harry Styles que también en formato solista se presentará en el estadio Arena DirecTV el próximo 23 de mayo, en el marco de su gira Harry Styles Live On, de su álbum debut homónimo de diez canciones, publicado unos meses después de que se confirmara su separación de One Direction.