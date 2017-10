On Air: el nuevo disco de The Rolling Stones

La banda británica The Rolling Stones anunció el lanzamiento de un nuevo disco recopilatorio. El material se titula On Air, saldrá a la venta el 1 de diciembre e incluye 32 temas registrados entre 1963 y 1965 por la radio inglesa BBC. Una colección de clásicos, covers y grabaciones inéditas de los años en que la famosa banda se estaba formando.





Según indicó el sello Universal, ocho de las canciones que componen el álbum nunca fueron grabadas o lanzadas comercialmente.





Junto a estos anuncios, la agrupación liberó el single debut, que lleva por nombre Come On – registrado en la BBC en octubre de 1963 -, y ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

Embed Dec 1 is the release of The Rolling Stones On Air - an album of recordings from the 60’s & the band's formative days https://t.co/AZ5AORUSS9 pic.twitter.com/U21iI5t1tg — The Rolling Stones (@RollingStones) 6 de octubre de 2017



Entre las canciones originales que incluye el disco están (I Can't Get No) Satisfaction, The Last Time y The Spider and the Fly, mientras que en los covers destacan temas popularizados por Chuck Berry (Memphis, Tennessee; Roll Over Beethoven; Around and Around; Beautiful Delilah), Bo Diddley (Cops and Robbers) y más, detalló revista Rolling Stone.





La versión normal de este disco cuenta con 18 temas, mientras que la edición de lujo suma 14 más, llegando a los 32 tracks. En cuanto al formato, la versión "deluxe" ofrece una edición limitada de un vinilo amarillo. Todo ya se encuentra disponible para su pre-orden en el sitio web de la banda.





Los registros fueron sometidos a un especial proceso denominado "audio source separation", que invierte el proceso de mezcla, permitiendo a los ingenieros de los estudios Abbey Road acceder a la instrumentación y voces originales de cada pista, e intervenirlos para llegar a un mejor sonido.





"Estos nuevos lanzamientos ofrecen ideas y una nueva perspectiva inexplorada sobre la historia de la banda de rock'n roll más grande del mundo", indicó un comunicado.





Fuente: La Tercera