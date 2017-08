El trío de hermanos estadounidense Hanson, que saltó a la fama hace 20 con "MMMbop", se presenta mañana en el Teatro Ópera y el mayor de ellos Isaac, sostuvo que quiere que la felicidad que tiene por el aniversario pueda ayudar a la gente a cumplir sus sueños.



"Nos creemos afortunados por poder vivir nuestro sueño desde hace 25 años y que se cumplan dos décadas del lanzamiento de 'Middle of Nowhere'. Nos sentimos capacitados para compartir eso con la gente y decirle que es posible cumplir los sueños y poder ser aquella persona que siempre soñaron ser", dijo el guitarrista y vocalista en una entrevista con la agencia Télam.



El trío, que lo completan Taylor en teclados y Zac en batería, comenzó su carrera tocando en eventos eclesiásticos en su Oklahoma natal, para saltar a la fama en 1997 con el clásico "MMMbop".



El sonido adolescente y positivo que el grupo del centro estadounidense mostraba, contrastaba con el panorama oscuro e introspectivo que comandaba Nirvana desde la costa oeste.



Esta antítesis sirvió como una bocanada de aire fresco en los medios musicales y supo aprovechar el espíritu de alegres adolescentes que no se sentían identificados por las letras de Kurt Cobain, Eddie Veder o Esta antítesis sirvió como una bocanada de aire fresco en los medios musicales y supo aprovechar el espíritu de alegres adolescentes que no se sentían identificados por las letras de Kurt Cobain, Eddie Veder o Chris Cornell



Sin embargo, su fama fue efímera: tras darle varias vueltas al mundo con la presentación de "Middle of Nowhere", los hermanos no renovaron contrato con la discográfica Universal y se mudaron al pequeño sello británico Cooking Vinyl.



Ya sin la presión de una multinacional sobre su espalda, Hanson sacó 10 discos y prepara uno nuevo para este año.



-Según se escucha en el simple "I was born", suenan más pop que en los discos anteriores.

-Mucha gente no nota esa evolución en nuestro sonido y composición. Y sí, el próximo álbum será diferente y un poco más pop que los anteriores. Las letras, además, creo que están más conectadas en mostrar las cosas positivas que suceden alrededor nuestro, que las de el anterior ("Anthem").



-¿Cómo cuáles?

- Nada específico. Básicamente, decimos que es imposible no tener sueños, así que uno siempre se puede estar moviendo en busca de algo y aprovechando las oportunidades para crecer, no sólo nosotros, sino, también, la gente que nos rodea.



-¿En el sentido de poder cumplir los sueños?

-Sí, por supuesto. En el caso de una banda como Hanson, puede que el sueño sea estar en el mainstream, pero lo más importante es ser feliz en la vida personal. Podés estar de tour por el mundo, pero si no sos feliz, no sirve de nada. Y eso es lo que quiero transmitir. Que todos tenemos talentos para sacar a la luz.



-En lo personal, que sueños perseguís?

-Ahora mismo, poder seguir haciendo lo que hago y creciendo como persona. El deseo personal es poder inculcarle el coraje a la gente para que pueda romper el cascarón y darse cuenta de que pueden cumplir sus sueños, porque por más pequeño que parezca, puede convertirse en grande con sólo intentar que suceda.



-Esta gira sive para celebrar el haber cumplido un sueño, entonces.

-No es sólo que queremos celebrar nuestro álbum más exitoso, sino que también estamos celebrando que hace 25 años tocamos juntos. Es como estar contando los kilómetros que hicimos, en una forma importante y positiva, porque 25 años es mucho tiempo y tener fans alrededor del mundo es increíble. Y que, al mismo tiempo, nuestro álbum, con el cual conseguimos a esos fans, cumpla 20 años, es algo que hay que celebrar.



-Dentro de los sueños, ¿también está en de unir su fábrica de cerveza con la música?

-Por suerte, podemos juntar nuestra pasión por la música y la cerveza en el The Hop Jam Festival, que hacemos en Oklahoma y que es el más grande del Estado. La idea es que siga creciendo aún más. Podemos llevar este festival a todo el mundo. Pero primero tenemos que consolidarlo acá.



-Ustedes se están iniciando en el mundo de la cerveza. ¿Tiene alguna similitud a cuándo comenzaron en el negocio de la música?

-Hacer cerveza es, de alguna forma, como tener una banda. Nosotros tenemos una pequeña empresa de cerveza, la cual esperamos que con el tiempo crezca, pero lo principal es hacer una cerveza de la que estemos orgullosos y que nos guste tomar, porque cuando eso pasa, es cuando queremos compartirla con la gente.